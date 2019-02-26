 В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Задержанный в Стокгольме по подозрению в шпионаже в пользу РФ работает с информацией, которая интересна иностранным разведкам, отмечает служба госбезопасности Швеции.

Человек в плаще смотрит в бинокль

Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом ведомство заявило в среду, 27 февраля.

Контекст

В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны несколько человек, среди них бывший вице-мэр Вильнюса. В Латвии в государственной измене обвинили известного журналиста. DW разбиралась в происходящем. (21.12.2018)

Немецкая печать обсуждает скандал вокруг разоблачения Нидерландами российских шпионов и варианты стратегии Запада в ответ на действия Москвы. (05.10.2018)

СЭПО подозревает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность по меньшей мере с 2017 года. Его мог завербовать агент российской разведки, работающий в Швеции под дипломатическим прикрытием, говорится в сообщении службы. Задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий, в частности с информацией, которая представляет интерес для иностранных разведок, отмечает СЭПО.

В декабре 2018 года Россия выслала шведского дипломата. В МИД Швеции назвали действия Москвы ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ. Выходящая в Стокгольме газета Expressen со ссылкой на неназванных собеседников сообщила, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в разведке РФ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также

  • Силиконовые маски

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Маски на всякий случай

    История этого фотоальбома кажется невероятной: Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst) решила открыть свои двери фотографу. Мартин Шлютер мог практически свободно ходить по старой штаб-квартире разведки в Пуллахе. В одном из кабинетов он нашел странные маски, которые, как ему сказали, предназначены для того, чтобы учить сотрудников БНД оказанию первой помощи.

  • КПП на въезде в штаб-квартиру разведки

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Ночной КПП

    Фотографу поставили несколько обязательных условий, в частности - не показывать лица сотрудников внешней разведки. Поэтому Шлютер решил снимать ночью, когда штаб-квартира БНД почти пуста. Он так и назвал свой альбом: "Ночью шпионы спят". На снимке: КПП на въезде в штаб-квартиру.

  • Контрольная аппаратная системы прослушивания

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Где нас слушают

    В городке Пуллах под Мюнхеном немецкая разведка работает с 1956 года. Но сейчас бойцы невидимого фронта (общим числом шесть тысяч) перебираются в Берлин, где строится новая штаб-квартира БНД. Но с Пуллахом разведка не расстается окончательно: здесь будет что-то вроде филиала БНД. Сохранится и эта контрольная аппаратная системы прослушивания, несмотря на явно устаревшие оборудование и телефоны.

  • Зал заседаний

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    В здании 110

    Это - конференц-зал в так называемом "здании 110", в котором сейчас уже редко проходят заседания, планирование операций и подведение их итогов. Но если судить по состоянию мебели и коврового покрытия, в прошлом конференц-зал использовался весьма интенсивно.

  • Зал для тренировок

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:30

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки

Контекст

Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

1 апреля исполняется 60 лет службе внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst. И только теперь ее кабинеты сфотографировали... (02.07.2014)  

Ссылки в интернете

Сообщение СЭПО

Аудио- и видеофайлы по теме

Оружие, опасные связи, шпионаж: в чем на самом деле призналась Мария Бутина - DW Новости (14.12.2018)  

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки  

Голый король Путин и его бойцовый пес ГРУ, или Что рассмешило западные СМИ - DW Новости  

Также по теме

Symbolbild | Geheimdienst

В Литве задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России 19.12.2018

По заявлению генпрокурора Литвы, задержанные выполняли задания российской разведки и пытались с помощью своих контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране

Litauen - Stadtansicht von Vilnius bei Nacht

Латвия и Литва активизировали борьбу с российскими шпионами 21.12.2018

В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны несколько человек, среди них бывший вице-мэр Вильнюса. В Латвии в государственной измене обвинили известного журналиста. DW разбиралась в происходящем.

Österreich Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien

В Австрии нашли нового российского шпиона 11.11.2018

Шпионский скандал в Австрии разрастается: после задержания по подозрению в передаче России секретных сведений бывшего полковника появилась информация, что шпионажем занимался и один из сотрудников контрразведки.

Реклама

Самые читаемые

Сигналы России и Украине: что ищут корабли НАТО в Черном море  

США провели первую атаку на российскую "фабрику троллей"  

Пентагон прогнозирует пик боевой мощи российской армии в 2028 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно