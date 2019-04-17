В Швейцарии возбуждено дело против экс-владельца Черкизовского рынка

Прокуратура швейцарского Цюриха возбудила уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Он подозревается в совершении трех экономических преступлений в Швейцарии, в том числе в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и в растрате активов, сообщает газета "Коммерсант" в среду, 17 апреля.

По наиболее тяжкой статье УК Швейцарии Исмаилову угрожает от трех по пяти лет лишения свободы. Как сообщает издание, уголовное дело возбуждено по заявлению БМ-банка, который утверждает, что компаниям Исмаилова в 2012-2014 годах был предоставлен кредит на сумму в 230 млн долларов, который так и не был возвращен. С учетом пени и штрафов долг составляет 15 млрд рублей, отмечается в заявлении. БМ-банк полагает, что часть полученных Исмаиловым средств была отмыта или спрятана в Швейцарии.

ВТБ, которому принадлежит БМ-банк, официально подтвердил, что ему "известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова". В ВТБ также заявили, что банк "будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства".

Дело Исмаилова

Тельман Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как там были выявлены многочисленные нарушения.

С 2017 года Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске: в России они были заочно арестованы по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель преступления Мехман Керимов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

По данным "Коммерсанта", Тельман Исмаилов проживает в Черногории.

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