 В Шахтах найдено тело последней жертвы взрыва в жилом доме | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

В Шахтах найдено тело последней жертвы взрыва в жилом доме

Под завалами 9-этажого дома в Шахтах спасатели обнаружили тело девушки. На этом поисковые работы завершены. 16 января в городе объявлен траур, на месте трагедии пройдет панихида.

Спасатели перед домом в Шахтах, в котором прогремел взрыв

Спасатели перед домом в Шахтах, в котором прогремел взрыв

При разборе завалов, образовавшихся при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области, в ночь на среду, 16 января, обнаружено тело пятой и последней погибшей.

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Речь идет о 23-летней девушке. После обнаружения ее тела поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. В спасательной операции, которая длилась почти двое суток, было задействовано более 600 человек и 150 единиц техники.

16 января в Шахтах объявлен траур. В 12 часов на месте трагедии планируется провести панихиду по погибшим.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел ранним утром 14 января. В результате частично обрушились верхние этажи дома: были разрушены четыре квартиры и повреждены еще 16 на восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуировали 140 жильцов, семь человек были спасены из-под завалов, двое из них доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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