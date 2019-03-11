 В Чечне опровергли слова главы парламента о кровной мести блогеру | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2019

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Россия

В Чечне опровергли слова главы парламента о кровной мести блогеру

Сказанную по-чеченски фразу Магомеда Даудова умышленно исказили, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Недовольство главы парламента республики вызвали слова Тумсо Абдурахманова об Ахмате Кадырове.

Грозный (фото из архива)

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов не объявлял покинувшему республику блогеру Тумсо Абдурахманову кровную месть. "Переводчик умышленно исказил" слова главы парламента, сказанные на чеченском языке, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов во вторник, 12 марта. В действительности Даудов сказал, что призовет блогера "к ответу за клеветнические высказывания" о первом президенте республики Ахмате Кадырове, объяснил пресс-секретарь главы Чечни.

Контекст

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Ранее ряд СМИ цитировали высказывание Даудова на чеченском языке в разных вариантах перевода, однако во всех случаях речь шла о кровной мести. По их информации, поводом для заявления главы чеченского парламента стал видеоролик, в котором блогер в беседе с журналистом Максимом Шевченко назвал Ахмата Кадырова предателем.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (использует псевдоним Abu-Saddam Shishani) уехал из России в 2015 году, после конфликта с Исламом Кадыровым, занимавшим на тот момент пост руководителя администрации главы Чечни. В СМИ Ислама Кадырова называют троюродным братом главы Чечни. В ноябре 2017 года Тумсо Абдурахманов занял девятое место в конкурсе YouTube-блогеров, организованном российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:48

В США интересуются активами главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

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Диалог Тумсо Абдурахманова и Максима Шевченко

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