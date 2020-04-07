В Чехии снимают сериал о пандемии коронавируса

"Любовь во время короны" - название нового комедийного сериала, который 14 апреля начнет снимать общественно-правовое телевидение Чехии, сообщает немецкое информационное агентство dpa. Создатели фильма, по их словам, хотят внести свой вклад в преодоление ситуации со вспышкой эпидемии коронавируса, которую всем людям сейчас приходится переживать. Причем они решили бороться с вызовом тысячелетия при помощи юмора.

Герои сериала про коронавирус

Герои фильма (пока планируется снять шесть эпизодов) - жители одного пражского дома: мальчик-подросток, родители которого из-за пандемии застряли за границей, одинокий пенсионер, которому не на кого рассчитывать, кроме себя, а посему он вынужден заботиться о себе сам, а также юная парочка - девушка и парень, чьи отношения подвергаются испытанию в условиях карантина.

Чешским телезрителям предлагается поделиться собственным опытом на предмет того, как им приходится переживать жесткие ограничения, введенные в стране из-за карантина. Создатели сериала даже создали специальный сайт, где можно выкладывать свои истории, желательно - забавные.

Карантин и съемки: как это совместить?

Как сообщил журналистам продюсер сериала Томаш Балдински, сценарий пока написан только для первой серии. Что касается съемок, то они будут проходить с минимальным количеством актеров и другого персонала. Камеры будут управляться дистанционно. Дата выхода первого эпизода - 27 апреля.

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