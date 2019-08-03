 В четырех городах России задержаны до 325 участников протестов | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2019

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Россия

В четырех городах России задержаны до 325 участников протестов

В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе. DW следила за событиями.

На акции протеста близ станции метро Китай-город

На акции протеста близ станции метро "Китай-город"

В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, прошла акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидали, что в нем примут участие около 100 тысяч человек, однако на него вышли около 60 тысяч. Прийти на эту акцию призывали, в частности, популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов. 

По окончании санкционированного митинга в 16.30 сотни активистов собрались в районе станции метро "Китай-город", где продолжили протесты до 21.00. Ряд политиков ранее высказались за продолжение акции в виде "гуляния" по бульварам в центре Москвы. "Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - сказано на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального. В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".

Между тем сторонники Навального 10 августа провели акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. В четырех городах России к 22.30 мск были задержаны 325 человек, из них 229 - в Москве, сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо".

DW следила за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работали наши корреспонденты.

++21.00++

В связи с акциями за честные выборы 10 августа в нескольких городах России задержаны 275 человек, передает "ОВД-Инфо".

++20.50++

Из нескольких автозаков приходят сообщения, что силовики забирают (или пытаются забрать) у задержанных паспорта и телефоны.

++20.40++

Корреспонденты DW сообщают, что на улице Забелина осталось больше журналистов, чем активистов.

++20.35++

Адвокаты едут в ОВД к задержанным на сегодняшней акции - чтобы оказать им правовую помощь. Больше всего задержанных в ОВД "Гольяново" - 27 человек. Туда вызвали скорую помощь. У одного из задержанных ушибы.

++20.30++

Полиция перекрыла выход на Красную площадь - "по техническим причинам".

++20.25++

Часть протестующих пытается укрыться в лютеранском храме Петра и Павла. Там идет "репетиция концерта", но туда пускают. Во дворе храма "полно туристов". На Забелина продолжаются жесткие задержания.

++20.20++

На Забелина подъехало два автозака, начались задержания. Часть людей убежали вверх по улице в переулки Китай-города. Одной девушке разбили очки, передает корреспондентка DW.

++20.15++

На улице Забелина осталось несколько сот активистов. Тут и Андрей Кургин - велосипедист, пострадавший от силовиков 3 августа, и 17-летняя Ольга Мисик, прославившаяся как "девочка с конституцией", и Илья Азар, журналист и муниципальный депутат.

++20.00++

Шеренги ОМОН отошли, что воодушевило активистов. Скандируют: "Допускай", "Путин - вор", "Россия будет свободной". На барно-ресторанной улице Забелина протестующие ходят совершенно свободно.

++19.55++

Из громкоговорителя у метро "Китай-город" звучит: "Уважаемые журналисты, блогеры и прочая нечисть, спускайтесь в метро". Также повторяется новая фраза "Соблюдайте гражданскую дисциплину" и уже запомнившаяся "Не мешайте проходу граждан". Часть протестующих и журналистов остаются у метро, не спускаются.

++19.50++

ОМОН зачистил площадь перед станцией "Китай-город" - всех "вытолкали" в метро. Жестко, но (почти) без задержаний и избиений. Наша корреспондентка сообщает, что возле метро задержали одного парня, но массовых задержаний пока нет.

++19.40++  

По данным "ОВД-Инфо", задержанных на акциях уже 245. 146 человек в Москве, 86 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Ростове-на-Дону и 2 человека в Брянске.

++19.30++  

В районе метро "Китай-город" пока затишье - ОМОН стоит по периметру, протестующих не трогает. Но людей из метро тоже не выпускают. Корреспонденты пишут: ОМОН и журналистов больше, чем зевак и активистов. Правда, силовики выгоняют со скамеек ждущих автобусы людей, им говорят: "не судьба".

++19.20++  

Задержания в районе памятника Кириллу и Мефодию пока прекратились. ОМОН задержал и тут же отпустил девушку с плакатом: "Кто мешает проходу граждан?". В Лубянском проезде, пишут корреспонденты DW, полиция запрещает прохожим садиться за столики на террасах открытых кафе. Официантка просит силовиков не пугать детей дубинками.

++19.00++

Силовики получили приказ "выдавить" протестующих от станции метро "Китай-город" через Ильинский сквер. Участников акции - около 200 человек, примерно столько же журналистов. ОМОН прошел колоннами сквозь небольшой сквер, корреспонденты пишут: "Все кусты поломали".

ОМОН в кустах

ОМОН в кустах

++18.45++

Всего в четырех городах задержаны почти 200 человек, передает "ОВД-Инфо". В Москве - 106, в Санкт-Петербурге - 78, в Ростове-на-Дону - 10 и в Брянске - 2.

++18.30++
На Маросейку прибывают автозаки. По информации "ОВД-Инфо", в Москве задержаны более 50 человек.

++18.20++
В числе задержанных - корреспондент The Bell Антон Баев, некоторое время спустя его отпустили. Ранее на проспекте Сахарова были задержаны и снова отпущены журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты". "ОВД-Инфо" сообщает, что задержания также начались в Брянске, где полиция увела двух участников одиночного пикета.

++18.20++
По данным "ОВД-Инфо", в Москве задержаны 23 человека, в Санкт-Петербурге - 80, а в Ростове-на-Дону - 10. Корреспондент DW сообщает о продолжающихся массовых задержаниях в районе станции метро Китай-город в столице РФ.

++18.15++
Перекрыт вход со стороны улицы Маросейки к памятнику героям Плевны, где изначально собрались активисты, сообщает корреспондент DW. На Маройсеке перекрыто движение.

++18.10++
Полиция оцепила территорию между станцией метро Китай-город и администрацией президента.

++17.55++
Корреспондент DW сообщает также о задержаниях на Чистых прудах.

++17.50++
В Санкт-Петербурге продолжаются задержания, сообщает петербуржский штаб Навального.

++17.50++
До станции метро "Китай-город" дошла толпа участников митинга, их порядка 500 человек. Силовики просят их в громкоговоритель разойтись. Сразу после объявления начались задержания отдельных активистов, передает наш корреспондент.

++17.30++
У входа в администрацию президента РФ постепенно собираются люди, полиция просит их не мешать движению прохожих.

++17.25++
Вход в администрацию президента РФ, до которой предложил дойти задержанный Золотаревский, оцеплен полицией. Собралось большое число силовиков, стоят автозаки. Массового скопления людей у здания не наблюдается. 

++17.00++
По данным "ОВД-Инфо", всего в трех городах задержали 72 человек: 52 - в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону. 

++16.50++
К 16.30 на митинге насчитывалось 49,9 тысячи участников, сообщает "Белый счетчик".

На митинге

++16.45++
В студии канала "Навальный LIVE" идет обыск. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что планируют изымать всю технику, адвокатов к сотрудникам не пускают. "Всех повезут на допрос на Новокузнецкую в СК Москвы", - написал далее Чиков.

++16.40++
Со сцены объявлено о завершении митинга. Его участники расходятся.

++16.35++
Группа IC3PEAK ушла с митинга в сопровождении сотрудников полиции, сообщает корреспондент DW. В связи с этим появились сообщения о задержании музыкантов. 

++16.35++
Борис Золотаревский, предложивший идти к администрации президента РФ, задержан, сообщает корреспондент DW.

++16.15++
Начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены призвал участников митинга вместе дойти до станции метро Китай-город, около которой находится администрация президента России Владимира Путина. Акция подходит к концу, после Золотаревского на сцену вышла группа "Кровосток". 

 

++15.55++
Полиция оцепила проспект Сахарова, в частности, укреплен выход на Садовое кольцо, сообщает корреспондент DW. Власти Москвы согласовали митинг только до 16.00.

++15.15++
Корреспондент DW передает, что проспект Сахарова заполнен, перед рамками безопасности скопилось много людей, которые не смогли попасть на митинг. По данным "Белого счетчика", в 15.30 мск на проспект Сахарова пришли 47  тысяч человек. полиция насчитала 20 тысяч.

++15.05++
"ОВД-Инфо" сообщает, что в трех городах задержаны 27 человек. Более 50 активистов задержаны в Санкт-Петербурге, среди них сотрудники штаба Навального. В Twitter штаба сообщается, что в ходе акции провокаторы распылили перцовый газ. Пять человек задержаны в Москве, двое - в Ростове-на-Дону. По данным "МБХ Медиа", в Ростове-на-Дону задержали еще восемь человек, среди них координатор штаба Алексея Навального Ксения Середкина.

++14.45++
ГУ МВД России по Москве сообщило, что к нему якобы обратились "организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

++14.35++
На проспекте Сахарова выступил Леонид Парфенов, который раскритиковал власть за то, что она "завралась" и не допускает честные выборы. Парфенов назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", который "и гуляет где хочет, и паркуется где хочет". Он призвал не запрещать рэперам выступать на концерте и спел строчку из песни юмориста Face.

++14.30++
К началу акции на проспекте Сахарова собрались 7200 человек, сообщает "Белый счетчик". Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди.



++14.20++
В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержаны шесть участников одиночных пикетов, передает корреспондент телеканала "Дождь". Санкт-Петербургский штаб Навального сообщил, что задержана замкоординатора начальника штаба Ольга Гусева.

++14.15++
Интернет-портал "ОВД-Инфо" сообщил о первых задержаниях участников митинга в Москве, такую же информацию обнародовал телеканал "Дождь". По данным правозащитников, первым полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека, державшего листовки с надписью "Свободу Егору Жукову", чтобы проверить документы и взять объяснения.

++14.10++
Команда YouTube-канала "Навальный Live" перед началом трансляции с митинга в Москве сообщила, что в квартиру, где размещена одна из ее резервных студий, ворвались сотрудники ОМОНа. "Дверь выломали, наших сотрудников задерживают", - написали активисты в Twitter. По их словам, правоохранители ищут Любовь Соболь, которая ранее уже была задержана и увезена в неизвестном направлении.

 

++14.06++
Митинг в Москве начался. Весь проспект Сахарова заполнен, сообщает корреспондент DW с места проведения акции.

++14.05++
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге Twitter, что полицейские в масках и с оружием пришли с обыском в центр сбора подписей (ЦСП) ее штаба. "Меня увозят из ЦСП", "на митинг я не доеду", - написала Соболь.
.

++13.20++
Пикеты солидарности идут, в частности, в таких городах, как Екатеринбург, Уфа, Иваново, Челябинск. В некоторых из них активисты проводят серию одиночных акций. 

++13.15 ++
Пикеты солидарности с участниками московского митинга "Вернем себе право на выборы" проходят по всей России, в ряде городов, в том числе Владивостоке, Красноярске, Хабаровске и Омске, они уже завершились.

 

Протесты за честные выборы в Мосгордуму 29 июля и 3 августа не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о многочисленных случаях применения насилия правоохранителями в отношении демонстрантов.

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