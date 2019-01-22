В Черном море продолжают гореть танкеры

В районе Керченского пролива в 15 морских миль (около 28 километров) от крымского мыса Такиль продолжают гореть танкеры "Канди" и "Маэстро", ходившие под флагом Танзании. "Попытка приступить к тушению пожара на борту двух судов оказалась безуспешной. В ночь на вторник спасательный буксир отошел на безопасную дистанцию. Горение продолжается", - сообщил во вторник, 22 января, сотрудник пресс-службы Росморречфлота.

Возгорание произошло в понедельник, по всей вероятности, во время передачи топлива с борта на борт. Танкеры везли сжиженный газ, груз они получили в российском порту Темрюк в Краснодарском крае. Сообщалось, что на двух танкерах находилось 32 человека - граждане Турции и Индии. По последним данным, 12 моряков были спасены, 10 признаны погибшими и еще 10 - пропавшими без вести.

Откуда и куда везли газ?

По информации агентства "Интерфакс", танкеры работали со сжиженным газом "по серым схемам". Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий утверждает, ссылаясь на данные Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, что танкеры участвовали в незаконных перевозках газа в Сирию. А источник "Коммерсанта" в украинском правительстве сообщил, что газ "по имеющейся информации был добыт на украинском шельфе, а данные суда заходили в юридически закрытые Украиной порты Крыма, и они, согласно украинским законам, являются нарушителями норм пребывания на временно оккупированных территориях".

Смотрите также:

Смотреть видео 01:17 Now live 01:17 мин Поделиться Конфликт вокруг Азовского моря: как это было Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/38unr Конфликт вокруг Азовского моря: как это было