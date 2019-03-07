 В Черкассах и Киеве произошли столкновения полиции и националистов | Новости из Германии об Украине | DW | 09.03.2019

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Украина

В Черкассах и Киеве произошли столкновения полиции и националистов

Члены "Национального корпуса" пытались прорваться к сцене в Черкассах, где выступал Петр Порошенко. Правоохранители помешали, возникли столкновения. Националисты также провели акцию в Киеве.

Столкновения националистов и полиции в Киеве 9 марта 2019 года

Столкновения националистов и полиции в Киеве 9 марта 2019 года

При столкновениях с националистами в Черкассах в субботу, 9 марта, пострадали 15 полицейских. Стычки возникли после того, как представители партии "Национальный корпус" попытались прорваться на сцену в центре города, где выступал украинский президент Петр Порошенко, говорится в сообщении МВД Украины. Затем националисты попытались заблокировать кортеж Порошенко и "начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию", отмечает ведомство.

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков осудил действия националистов. "Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет", - написал он на своей странице в соцсети Facebook. "Так вести себя нельзя. Возбуждено уголовное производство. Преступившие черту должны понести наказание", - добавил министр.

Контекст

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Столкновения у администрации Порошенко в Киеве

Ранее в этот же день несколько сотен представителей "Национального корпуса" и движения "Национальные дружины" собрались у здания администрации главы государства в Киеве. Они потребовали привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в концерне "Укроборонпром".

Столкновения произошли, когда собравшиеся попытались прорвать заслон сотрудников полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ. По информации украинского МВД, в результате короткой стычки пострадали двое полицейских и сотрудник Национальной гвардии Украины.

Запчасти для воинской техники по завышенным ценам

По информации журналистов-расследователей, сын председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского Игорь, а также его партнеры Виталий Жуков и Андрей Рогоза замешаны в схеме, по которой подставные фирмы поставляли украинским оборонным предприятиям запчасти для воинской техники по существенно завышенным ценам. В итоге из госбюджета Украины были потрачены "лишние" 250 млн гривен. По информации журналистов, к коррупционным сделкам причастны глава "Укроборонпрома" Павел Букин, а также некоторые директора оборонных предприятий и должностные лица концернов.

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    Автор: Ирина Филатова


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