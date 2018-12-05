В чем секрет российской ракеты, из-за которой США могут выйти из ДРСМД

После того, как в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив в его нарушении Россию, Вашингтон продолжает двигаться в этом направлении. Очередным этапом стало обсуждение данного вопроса на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе во вторник, 4 декабря. По его итогам государства альянса впервые совместно обвинили Россию в нарушении ДРСМД, а Вашингтон предъявил Москве ультиматум - в течение 60 дней вернуться к исполнению договора. В противном случае США грозят выйти из него.

Ранее Пентагон предоставил альянсу свои разведданные о новых российских ракетах. Конкретно речь идет о разработке, испытаниях и постановке на вооружение в России ракеты, которую в западных СМИ называют "Новатор" 9М729 или SSC-8 по классификации НАТО. DW собрала основные данные об этой ракете из открытых источников.

Новая российская ракета: с чего все началось

Впервые о том, что США подозревают Россию в нарушении ДРСМД, стало известно из публикации газеты The New York Times в конце июля 2014 года. По ее данным, тогдашний президент Барак Обама написал письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором указал, что Вашингтон рассматривает прошедшие испытания такой ракеты как возможное нарушение ДРСМД. При этом тестировать новую ракету россияне якобы начали еще в 2008 году.

Президент США Рейган и генсек ЦК КПСС Горбачев отмечают подписание ДРСМД, декабрь 1987 года

Как писала The New York Times, администрация Обамы обсуждала этот вопрос с Москвой, но воздержалась от резких публичных высказываний и действий, очевидно, надеясь, что с Кремлем можно договориться. Как сказано в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 4 декабря 2018 года, с 2014 года США пять раз поднимали этот вопрос на двухсторонних встречах технических экспертов, но реакцией России было "отрицание, умышленное запутывание и неправда".

Уже после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа США впервые публично назвали конкретный тип российской ракеты, якобы нарушающей ДРСМД. Это сделал в конце ноября 2017 года член Совета национальной безопасности Кристофер Форд, выступая в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. По его словам, речь идет о новой ракете типа 9М729, разработанной ОКБ "Новатор" в Екатеринбурге.

Запуск крылатой ракеты морского базирования "Калибр", сентябрь 2017 года

Это оборонное предприятие, входящее в концерн ПВО "Алмаз-Антей", помимо прочего разрабатывало новые российские крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а также межконтинентальную крылатую ракету нового поколения с "ядерной энергоустановкой", о которой впервые рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин и которой позднее было дано название "Буревестник". В конце 2017 года это предприятие попало под санкции США за предполагаемое нарушение ДРСМД.

Как создавалась ракета 9М729: версия США

В России официальной информации о ракете 9М729, ее разработке и характеристиках практически нет. В Америке наиболее подробно позицию и разведданные, имеющиеся у Вашингтона, озвучил на брифинге в конце ноября 2018 года директор Национальной разведки Дэниел Коутс, глава всех разведслужб США. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства. По словам Коутса, Россия начала разработку крылатой ракеты средней дальности наземного базирования типа 9М729, способной нести как обычную, так и ядерную боеголовку, в середине нулевых годов.

Дэниель Коутс

При этом ОКБ "Новатор" получило задание "разработать ракету, которая была бы очень похожа на другие" разрабатываемые им в то время ракеты, в частности, ракетно-тактический комплекс "Искандер". К 2015 году обширная программа летных испытаний была завершена. При этом, как предполагают американские спецслужбы, они проводились таким образом, чтобы "намеренно скрыть истинный характер испытаний и возможности ракеты 9М729".

Этот предполагаемый механизм Коутс описал подробно. Он отметил, что договор по РСМД разрешает испытания ракет запрещенной дальности со стационарных пусковых установок, если эти ракеты создаются не для наземного запуска, а например, для морского или воздушного.

"Зная об этом положения договора о РСМД, Россия сначала провела летные испытания 9М729, ракеты наземного базирования, на расстояние, намного превышающее 500 километров, со стационарной пусковой установки, - сказал Коутс. - Затем Россия испытала эту же ракету с мобильной установки, но на расстояние менее 500 километров".

Александр Гольц

"Если дела обстоят именно так, как описывает Коутс, то совершенно очевидно желание России скрыть то, что ракета наземного базирования испытывалась на дальность, превышающую лимиты договора о РСМД", - сказал DW российский журналист и военный обозреватель Александр Гольц.

Он считает аргументы главы американских спецслужб убедительными: "По крайней мере, можно понять логику". Но в отличие, например, от дела Скрипалей, когда Великобритания отправила образцы яда в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в данном случае нет международной организации, которая могла бы провести независимую экспертизу, констатирует Гольц.

9М729 - "прямая угроза" для Европы?

Мнения о том, какая именно ракета стала основой для 9М729, в американской прессе расходятся. Согласно одним предположениям, ракета 9М729 может запускаться с мобильных комплексов "Искандер" и является модернизированной версией предназначенной для "Искандера" крылатой ракеты Р-500 (9М728 или SSC-7 по классификации НАТО). К такой версии склонился в беседе с DW и Стивен Пайфер, эксперт по контролю над ядерными вооружениями в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Стивен Пайфер (фото из архива)

"Что касается дальности полета 9М729, то я сомневаюсь, что россияне пошли бы на нарушение договора, чтобы создать ракету с дальностью чуть больше 500 километров, - говорит Пайфер. - В прошлом я предполагал, что у нее дальность около 2000 километров, но это лишь догадка". США официально не называют точную дальность полета новой ракеты, но уверены, что она попадает в пределы, запрещенные договором о РСМД, - от 500 до 5500 километров.

Другое возможное объяснение, которое встречается в американской прессе, например, в публикации журнала The National Interest в декабре 2017 года, - что речь идет о создании в России наземной версии крылатой ракеты морского базирования "Калибр". По данным США, Москва не только разработала и успешно испытала ракеты типа 9M729, но и приняла их на вооружение.

В феврале 2017 года The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах написала, что у России есть два дивизиона с запрещенными договором ракетами - один на полигоне Капустин Яр вблизи Волгограда, а другой в неназванном месте постоянной дислокации. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс подтвердил, что дивизионов несколько и что они представляют "прямую угрозу" для большей части Европы и некоторых частей Азии.

Обозреватели в США отмечают, что, поскольку речь идет о похожих на уже существующие и разрешенные международными договорами ракетах, которые к тому же небольшого размера и перемещаются на мобильных установках, отследить их будет очень сложно.

Что отвечает РФ на обвинения в нарушении ДРСМД

Москва признает существование ракет типа 9М729, но отрицает, что они нарушают ДРСМД. Минобороны не высказывается на эту тему, заявления делает в основном МИД. В декабре 2017 представитель МИД РФ Мария Захарова впервые сообщила, что такие ракеты есть, отметив, что они не разрабатывались и не тестировались на запрещенную договором о РСМД дальность.

Комментируя во вторник, 4 декабря, обвинения теперь уже со стороны НАТО и ультиматум США, Захарова заверила, что Россия "неукоснительно соблюдает положения договора". В конце ноября 2018 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал обвинения со стороны США о нарушении Москвой ДРСМД "безосновательными" и "голословными".

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