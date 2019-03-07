В чем опасность российских законов о фейках и неуважении к власти

Принятые Госдумой законы, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам госвласти, создают условия для самоцензуры и давления на СМИ, полагают эксперты.
Борьба с так называемыми "фейковыми", то есть лживыми или неправдивыми новостями (fake news) - примета времени. В 2018 году соответствующие законы были приняты в таких разных странах, как Франция и Египет. В Великобритании правительство усилило противодействие дезинформации в интернете, хотя от термина fake news решило отказаться, посчитав его неточным. В Германии закон против разжигания ненависти в социальных сетях, в том числе посредством фейковых новостей, был принят в 2017 году. На фоне этого может показаться, что Россия - в мировом тренде.
Госдума в четверг, 7 марта, приняла в третьем, окончательном чтении законы о запрете распространения "недостоверной общественно значимой информации" и информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство" и демонстрирует"неуважение"к обществу, государству, его символам и представителям. Нововведения не коснутся традиционных медиа, которые и так ответственны за публикации по закону о СМИ. Эксперты полагают, что после вступления в силу новые законы могут быть использованы для запугивания и борьбы со свободой слова.
Угроза "избирательного правосудия"
За нарушение указанных законов предусмотрено наказание в виде штрафов, их суммы измеряются сотнями тысяч рублей. Верхний предел - полтора миллиона. Представители правящей партии "Единая Россия" считают это оправданным.
"У нас были страшные события, и в торговом центре "Зимняя вишня", когда мы видели, что намеренно распространяют дезинформацию о количестве погибших людей, детей, и мы понимали, почему это делается, - заявил DW депутат Анатолий Выборный. - Таких правонарушителей одна, две, три тысячи рублей не остановят, но остановят 100 тысяч или 300 тысяч".
Депутаты от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" законопроекты не поддержали, посчитав их "размытыми" и указав на угрозу избирательного правосудия. "Что значит проявление неуважения в, так скажем, неприличной форме? Это очень оценочное понятие, которое делает правоприменение довольно затруднительным", - пояснил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Давление на "последнюю вольницу"?
Похожие оценки звучат и от опрошенных DW московских экспертов. "Мне кажется, такие законы помогают воспитать в человеке самоцензуру для того, чтобы каждый раз, когда ты что-то пишешь, ты понимал, что нарушаешь закон", - полагает Илья Гращенков, преподаватель РГГУ и глава Фонда "Центр развития региональной политики". Второй момент, на который обращает внимание Гращенков, - "избирательное насилие", которое "порождает чувство неуверенности, что завтра могут прийти за тобой". "Это общее чувство страха, которое в конечном итоге приводит к тому, что люди стараются не связываться с властью", - добавил эксперт.
Гращенков ожидает от применения закона о фейковых новостях усиления "давления на те СМИ, которые остались более-менее свободными и пытаются участвовать в некоторой конкуренции внутри системы власти". "Сегодня мы можем говорить о том, что этот закон перечеркнет последнюю вольницу независимых СМИ, в основном малых - это онлайн-СМИ, Telegram-каналы", - продолжает политолог. По его словам, "кремлевских СМИ" этот закон не коснется, поскольку "фейковые новости - это то, что сам Кремль считает фейком".
Журналист, издатель и медиа-эксперт Иван Засурский называет новые законы "опасными" и "сложными с точки зрения реализации", поскольку они "предполагают борьбу традиционными методами с неограниченным множеством проблем". "Новости бывают противоречивые, долго не живут, и кто будет давать экспертные показания в суде?", - спрашивает Засурский. Он считает, что новые законы будут использоваться властями для оказания давления: "Все законы у нас принимаются для этого".
Первоапрельские шутки под вопросом
Засурский обратил внимание и на несколько частных моментов, например, на широко распространенные в России шуточные материалы, появляющиеся в СМИ 1 апреля. Их судьба в законе не оговорена.
"Есть и еще одна проблема - как насчет равенства людей перед законом. Если я доцент университета, меня можно оскорблять, а представителя власти - нельзя?", - говорит Засурский. Он уверен, что одобренный законопроект нарушает принцип равенства граждан перед законом и не исключает, что он может быть оспорен в Конституционном суде. Правда, оговаривается Засурский, добиться этого будет сложно.
Наконец, журналист и эксперт обращает внимание на еще один момент - функцию "выпускания пара", которую выполняют социальные сети. "Если ситуация оказывается пережатой, как в Советском Союзе, то наступает насилие", - предупреждает Засурский. И подчеркивает в заключении, что молодое поколение россиян может не смириться с "попытками заставить его замолчать".
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