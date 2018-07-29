В чем британские парламентарии в своем докладе обвиняют Россию

Дезинформация стала любимым оружием государств в борьбе за свою точку зрения. Так написали члены комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента в начале главы своего доклада, посвященной "российскому влиянию на политические кампании". В минувшее воскресенье, 29 июля, доклад опубликовала пресс-служба британского парламента. DW ознакомилась с тем, что в нем написано о России.

Десятки тысяч твитов с тэгом #Brexit из РФ

Комитет начал работу в январе 2017 года и успел заслушать 61 свидетеля в ходе 20 заседаний. По итогам парламентарии сообщили, что получили "свидетельства скоординированной, долговременной кампании российского правительства по оказанию влияния на выборы и референдумы в Великобритании" и считают действия Москвы "активной угрозой" для Лондона.

В тексте доклада есть еще одно громкое заявление: британские парламентарии сделали предположение, что ставшие публично известными действия Москвы являются лишь "верхушкой айсберга". В докладе описаны несколько эпизодов с участием россиян с целью оказать влияние на внутриполитические события в Великобритании. Сначала речь идет о российских СМИ за рубежом.

Russia Today и Sputnik активно освещали тему британского референдума о выходе из ЕС

Согласно цитируемому в документе исследованию агентства 89up, Russia Today (RT) и Sputnik в период с 1 января по 23 июня 2016 года интенсивно освещали тему британского референдума о выходе из ЕС, опубликовав 261 статью. Со ссылкой на авторов исследования, парламентарии утверждают, что тон статей был антиевропейским. Также, по данным 89up, твиты российских СМИ RT и Sputnik охватили большую аудиторию, чем ведущие британские кампании за "Брекзит".

Однако в комитете британского парламента этот факт интерпретируют не как успех российских иновещателей, а как их попытку повлиять на исход голосования и тем самым вмешаться во внутренние дела чужой страны. Другое - американское - исследование выявило свыше 156 тысяч аккаунтов из России, которых интересовала тема "Брекзита" и которые в последние 48 часов перед началом референдума опубликовали более 45 тысяч постов в поддержку выхода Великобритании из ЕС.

Cambridge Analytica в поле зрения властей

В докладе также упоминается преподаватель факультета психологии Кембриджского университета Алекс (Александр) Коган, выходец из бывшего СССР. Коган разработал мобильное приложение, с помощью которого опрашивал людей в Facebook и в итоге смог получить личные данные о более чем 50 миллионах человек.

Александр Коган

Эти данные, как предполагают британские парламентарии, были куплены и могли быть использованы британской компанией Cambridge Analytica, а также связанной с ней канадской AIQ для таргетированной рекламы - опять же в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза. Одновременно с работой на Cambridge Analytica Коган работал по государственному гранту в университете Санкт-Петербурга.

Выступая перед британскими парламентариями в апреле 2018 года, Коган отверг предположения о том, что эти две работы были связаны между собой: "Имейте в виду, что моя роль (в финансируемом проекте. - Ред.) скорее была номинальная, чем активная". Законность действий Facebook, Когана и упомянутых компаний стала предметом нескольких расследований в Соединенных Штатах, а также уполномоченного Великобритании по защите личных данных граждан.

Контакты главного спонсора "Брекзита" с россиянами

Следующий эпизод посвящен связям между ведущими сторонниками выхода Великобритании из ЕС с сотрудниками посольства России в Лондоне и бизнесменами, связанными с российскими госкомпаниями. Парламентарии рассказывают о контактах с Москвой британского предпринимателя Аррона Бэнкса. Он пожертвовал рекордные в истории страны деньги - 8,4 миллиона фунтов стерлингов на кампанию в поддержку "Брекзита".

Аррон Бэнкс

Одновременно с этим в период с ноября 2015 по 2017 годы Бэнкс и его соратники регулярно встречались с российскими неофициальными и официальными лицами, утверждают парламентарии, изучив электронную переписку между ними. Во встречах принимал участие и посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"В ходе встреч обсуждались сделки с участием "АЛРОСА", российского монополиста по добыче алмазов, приобретение предприятий золотодобычи при финансовой поддержке российского государственного Сбербанка и передача конфиденциальных документов российским должностным лицам", - написано в докладе.

Среди российских контактов Бэнкса и других сторонников "Брекзита" упомянуты, как сказано в документе, бывший советник Кремля Александр Некрасов и бизнесмен Симан Поваренкин. Получил ли выгоду от этих переговоров Бэнкс, парламентариям не ясно, но они призвали всех заинтересованных лиц помочь следствию, которое занимается этим вопросом.

У парламентариев остались сомнения в происхождении денег Бэнкса, так как он, выступая на слушаниях в парламенте в июне 2018 года, не смог объяснить, откуда взялись миллионы, потраченные им на кампанию в поддержку "Брекзита".

В заключение этой главы доклада члены комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин призвали правительство Великобритании скоординировать работу по выявлению российского влияния на британскую политику.

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