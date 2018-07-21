 В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2018

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Мир

В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной

Пекин ведет против Вашингтона холодную войну, заявил зампомощника главы отдела ЦРУ по Восточной Азии, отметив, что не имеет в виду отношения, которые раньше были между США и СССР.

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в Пекине, ноябрь 2017 года

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в Пекине, ноябрь 2017 года

Китай ведет холодную войну против США, считает зампомощника главы отдела ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз. На ежегодном мероприятии Aspen Security Forum в Аспене (штат Колорадо) Коллинз заявил, что КНР усиливает влияние во всем мире, чтобы сместить США с места лидирующей сверхдержавы, сообщает телеканал CNN в субботу, 21 июля.

Контекст

США хотят перекрыть КНР доступ к своим технологиям, считают немецкие СМИ. Дональд Трамп попытается привлечь на свою сторону ЕС, а при личной встрече, возможно, и Владимира Путина. (04.04.2018)

Вашингтон считает штрафные сборы ЕС, Канады, Китая, Мексики и Турции незаконными. Ранее ряд стран обратились с жалобами в ВТО на американские пошлины. (17.07.2018)

"Судя по их собственным выражениям и по тому, что говорит Си (Си Цзиньпин - председатель КНР. - Ред.), я бы утверждал, по сути, что то, что они ведут против нас, это, по большему счету, холодная война", - заявил сотрудник ЦРУ, пояснив, что речь идет не об отношениях, в которых раньше находились СССР и США, а о "холодной войне по сути этого определения".

Холодная война подразумевает использование всех возможных средств - законных и незаконных, государственных и частных, экономических и военных - для того, чтобы подорвать положение страны-соперника, не вступая при этом в конфликт,  указал Коллинз, пояснив, что "китайцы не хотят конфликта". По его мнению, Пекин "хочет, чтобы все другие страны, принимая решения по политическим вопросам, занимали сторону Китая, а не США, так как китайцы все больше рассматривают конфликт с США и нашими ценностями как конфликт систем".   

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  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Что нынешнему дачнику - уютная беседка в саду, то прусскому королю - Китайский чайный домик. Этот летний павильон возвели в потсдамском парке Сан-Суси по воле и эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Строительство затянулось из-за Семилетней войны, после которой Пруссия окончательно вошла в круг ведущих держав Европы - не без помощи царя Петра III, поддержавшего немецкого монарха.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    На куполе восседает золотой китайский мандарин. В руках он держит зонт и кадуцей - жезл глашатаев у древних греков и римлян, то есть жезл Гермеса или Меркурия. Согласитесь, сочетание необычное. Впрочем, весь этот павильон представляет собой смесь европейского и восточного - символов, мотивов, материалов. Он является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Мода на Китай возникла в Европе в конце XVII - начале XVIII веков, когда голландские купцы наладили морскую торговлю с этой страной. В результате повсюду во дворцах и замках начали появляться Китайские кабинеты - обитые шелком, заполненные фарфором и другими изящными вещами из Поднебесной. Затем китайский стиль получил распространение в европейском изобразительном искусстве и архитектуре.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Здание с крышей в виде шатра имеет форму листка клевера. Для своего эскиза Фридрих Великий использовал изображение павильона в парке французского замка Люневиль. Гравюра 1753 года была в его коллекции. Кстати, в России при Екатерине II в парке Царского села была заложена целая Китайская деревня. Такая же деревня немногим ранее появилась около резиденции шведских королей в Дроттнингхольме.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Работы поручили Иоганну Готфриду Бюрингу - придворному зодчему эпохи позднего барокко. По заказу короля и на основе его набросков он также создал проект Науэнских ворот в Потсдаме - первого образца неоготики в континентальной Европе! Таким Китайский чайный домик в 1932 году изобразил немецкий художник Филипп Франк.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    На трех открытых верандах павильона расположены скульптурные группы в полный человеческий рост, изображающие восточных людей за чаепитием, едой и музицированием. Моделями выступали местные жители, что объясняет во многом европейские черты их лиц. Колонны выполнены в виде пальмовых стволов. Скульптуры также установлены между окнами - высокими, чтобы внутрь попадало как можно больше света.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Автор этого рисунка 1790 года - саксонский живописец Иоганн Фридрих Нагель. Павильон, окруженный фруктовыми деревьями, служил не только для украшения парка Сан-Суси. Иногда здесь устраивали праздники, для которых он был своего рода экзотической декорацией - окном в страну земного рая, каким тогда представляли далекий и загадочный Китай. Для праздников рядом соорудили небольшую кухню.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Посетителям внутри фотографировать не разрешается. Вокруг центрального круглого зала расположены три отдельных кабинета. Стены отделаны под мрамор - особой зеленой штукатуркой скальола, изобретенной в XVII веке в Италии. На куполе изображены восточные люди - беседующие или смотрящие вниз с балюстрады. Здесь же расположились обезьянки, попугаи и другие диковинные птицы.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Эта фотография Китайского чайного домика сделана во время одной из Потсдамских дворцовых ночей. Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга проводит их с 1997 года. В празднике участвует около 450 артистов. Из-за большого интереса число посетителей ограничено. Продают около 30 тысяч билетов. Вырученные средства поступают на реставрацию здешних памятников.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Китайским домиком и кухней дело в Потсдаме не ограничилось. Ознакомившись с трудами шотландского зодчего и путешественника Уильяма Чеймберса о китайской архитектуре, Фридрих Великий решил построить на окраине парка Сан-Суси здание в стиле пагод - "Дом с драконами" (Drachenhaus). Место было выбрано на склоне холма Клаусберг около королевского виноградника.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Идею монарха осуществили в 1770-1772 годах. Проект разработал Карл фон Гонтард по изображению пагоды в окрестностях города Гуанчжоу. Драконов создали, воспользовавшись эскизами Чеймберса для пагоды в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. По замыслу Фридриха Великого, здесь должен был поселиться придворный виноградарь, но тот не захотел. Здание долгое время пустовало.

  • Китайский чайный домик. Парк Сан-Суси, Потсдам

    Чайный домик в Сан-Суси

    Сейчас здесь работает ресторан, есть уютная летняя терраса - хорошее место, чтобы немного отдохнуть после прогулки по парку Сан-Суси перед посещением других достопримечательностей Потсдама.

    Автор: Максим Нелюбин


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Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения

Контекст

Чайный домик в Сан-Суси

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами. (17.03.2017)  

Ссылки в интернете

CIA official: China wants to replace US as world superpower

Аудио- и видеофайлы по теме

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Тотальная слежка: как в КНР наблюдают за людьми через телефон  

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

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