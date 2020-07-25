В ходе полицейской операции на востоке ФРГ задержаны до 80 чеченцев

Полицейская операция с целью предотвращения беспорядков была проводилась в Райнсберге (федеральная земля Бранденбург) в пятницу вечером и в ночь на субботу, 25 июля. По данным газеты Die Märkische Oderzeitung (MOZ), в ходе спецоперации в районе улицы Марифредштрассе были задействованы несколько десятков полицейских, которые ненадолго задержали от 60 до 80 представителей чеченской диаспоры. Все их данные были зафиксированы полицией, после чего они были отпущены. Среди них был и один представитель чеченской общины из Берлина, который собирался выступить посредником в разрешении произошедшего днем ранее конфликта, сообщила полиция.

Чеченцы собирались на соседней улице около 19:30, где накануне произошла драка между 15-20 мужчинами. Группа немцев и поляков вступила тогда в конфликт с несколькими чеченцами. Семь человек получили ранения, двое из них были госпитализированы. В ходе драки было повреждено несколько автомобилей.

Полиция задействовала силы по борьбе с беспорядками и вертолет. Восемь подозреваемых, пятеро немцев и три поляка, были задержаны и отпущены в пятницу. По словам пресс-секретаря местной полиции Арианы Файербах (Ariane Feierbach), причина конфликта пока не установлена.

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Смотреть видео 02:49 Поделиться Беспорядки в Дижоне: чеченцы против североафриканцев Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3dyA9 Во французский Дижон отправлен спецназ в связи с беспорядками с участием чеченцев