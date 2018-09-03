 В Хемнице разыскивают третьего подозреваемого в убийстве гражданина ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 04.09.2018

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Германия

В Хемнице разыскивают третьего подозреваемого в убийстве гражданина ФРГ

По подозрению в причастности к убийству в Хемнице разыскивается гражданин Ирака. Происхождение двух задержанных ранее мужчин по-прежнему не выяснено.

Полиция в Хемнице

Полиция в Хемнице

Спустя более недели после убийства в Хемнице 35-летнего гражданина Германии правоохранительные органы разыскивают третьего подозреваемого. Как сообщила во вторник, 4 сентября, представительница прокуратуры, в розыск объявлен гражданин Ирака.

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По подозрению в причастности к убийству уже были задержаны и помещены в предварительное заключение двое мужчин. Первоначально сообщалось о том, что это соискатели статуса беженца из Сирии и Ирана, однако теперь выяснилось, что их происхождение по-прежнему неясно.

Ведется перепроверка документов подозреваемых в убийстве

Тому из задержанных, которого считали сирийцем по имени Алаа С., в сентябре 2015 года был предоставлен статус беженца, но сведения о его личности подтверждаются только его собственными словами, сообщило министерство внутренних дел Германии. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в настоящее время занимается перепроверкой этих данных "в рамках пересмотра дела".

Подозреваемый Юсиф А. в ноябре 2017 года предоставил, подавая ходатайство на статус беженца, иракское удостоверение личности и другие документы, которые были, как обнаружилось лишь в июне 2018-го, "полной подделкой". Его ходатайство было после этого отклонено, однако это решение еще не вступило в силу.

В течение недели, прошедшей после убийства 26 августа в драке 35-летнего мужчины, в Хемнице проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Ирина Филатова


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