В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина

В столице Финляндии в понедельник, 16 июля, началась встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Саммит в официальной резиденции финского главы государства Саули Ниинистё начался с 50-минутной задержкой из-за опоздания президента РФ.

В первые минуты встречи Трамп поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. В свою очередь, президент РФ отметил, что для глав государств "настало время поговорить по существу".

Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуация в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

Накануне в Хельсинки прошли акции протеста против политики обоих лидеров.

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