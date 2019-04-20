В ХДС требуют надзора спецслужб за связями РФ с правопопулистами из АдГ

Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Федеральная разведслужба Германии (BND) должна взять под контроль сомнительные контакты России с членами правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Такое мнение высказал эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по правовым вопросам Патрик Зенсбург (Ratrck Sensburg) в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 апреля.
"Члены АдГ во многих случаях являются марионетками российской пропаганды и тамошних разведслужб", - уверен Зенсбург, входящий в состав парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.
По его мнению, деятельность подобных политиков напрямую противоречит интересам Германии. Их контакты и участие в разного рода акциях "должны стать предметом наблюдения для службы внешней разведки BND", убежден член ХДС.
Форум в аннексированном Россией Крыму
Заявление Зенсбурга последовало в связи с недавним скандалом вокруг депутата бундестага от АдГ Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier), заподозренного в возможных связях с Кремлем.
Кроме того, Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме с 18 по 20 апреля.
Ранее гамбургский еженедельник Der Spiegel сообщил со ссылкой на материалы якобы из администрации президента России Владимира Путина, курсировавшие в преддверии выборов в германский бундестаг в 2017 году, что Фронмайер еще до его избрания в парламент характеризовался как будущий депутат, "который будет находиться под абсолютным контролем".
По данным Der Spiegel, документ был направлен по электронной почте одному из высокопоставленных представителей администрации президента РФ 3 апреля 2017 года. В качестве конкретного проекта предлагалось оказать поддержку кандидату в бундестаг от АдГ Маркусу Фронмайеру (Markus Frohnmaier), который уже тогда отличался пророссийскими взглядами. Авторы документа высоко оценивали шансы Фронмайера на успех на выборах.
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