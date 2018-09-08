 В Хабаровском крае может быть назначен второй тур выборов губернатора | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2018

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Россия

В Хабаровском крае может быть назначен второй тур выборов губернатора

Кандидаты от ЛДПР и "Единой России" в Хабаровском крае пока идут с разницей в один процент.

Russland Pechersk Parlamentswahlen (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

По предварительным итогам единого дня голосования 9 сентября в Хабаровском крае на выборах губернатора после обработки почти 38% бюллетеней действующий глава региона  Вячеслав Шпрот, представляющий партию власти, набирает чуть больше 37%, а его конкурент от ЛДПР Сергей Фургала - 36%.

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Председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов указал, что "вероятность второго тура очень велика". На данном этапе, "чтобы Шпорт победил, на оставшихся участках придется фальсифицировать под 100%", - заявил политолог Александр Кынев в интервью "Дождю". 

Источник телеканала  в "Единой России" утверждает, что Хабаровский край - единственный регион, где кандидат в губернаторы от партии может не выиграть в первом туре.

Также есть небольшие шансы на второй тур голосования в Приморском крае, где у кандидата в губернаторы единоросса Андрея Тарасенко по итогам обработки 78% бюллетеней чуть более 46% процентов голосов. 

На выборах в законодательные органы региональной власти тоже не везде лидирует "Единая Россия". В Забайкальском крае после подсчета 17% голосов в законодательное собрание первое место занимает КПРФ, на втором - ЛДПР, а "Единая Россия" - на третьем. В Иркутской области на выборах в парламент после обработки трети голосов лидирует КПРФ.

"Власти Забайкальского края сделали все, чтобы разозлить людей: сняли независимых кандидатов, зачистили выборы от оппозиции", - объясняет Кынев, полагая, что поэтому избиратели "назло проголосовали за коммунистов".

9 сентября в России проходят выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. К единому дню голосования оппозиция приурочила протесты против пенсионной реформы

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    Автор: Сергей Елкин


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Ссылки в интернете

https://tvrain.ru/news/habarovskomu_gubernatoru_posle_obrabotki_treti_bjulletenej_ne_hvatilo_golosov_dlja_pobedy_v_pervom_ture-471136/

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