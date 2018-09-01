 В ФРГ убийца 15-летней школьницы осужден на 8,5 лет тюрьмы | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2018

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Германия

В ФРГ убийца 15-летней школьницы осужден на 8,5 лет тюрьмы

Убийство девушки в немецком городе Канделе вызвало широкий общественный резонанс. До последнего дня было неясно, по каким нормам уголовного права будут судить предполагаемого убийцу.

Суд в Ландау

Суд в Ландау

Земельный суд в немецком городе Ландау в понедельник, 3 сентября, огласил решение по делу об убийстве 15-летней школьницы Мии в городке Канделе. Обвиняемый - бывший друг девушки афганец Абдул Д. - признан виновным в убийстве и причинении телесных повреждений и приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения.

Контекст

Предполагаемый убийца 14-летней девочки - беженец из Ирака, ему удалось бежать из Германии. Преступление вызвало в ФРГ шквал вопросов и критики в адрес властей. Что удалось выяснить? (08.06.2018)

В немецком Канделе предположительно несовершеннолетний беженец из Афганистана убил бывшую подругу. Политики требуют проверки возраста беженцев и обсуждают проблемы высылки преступников. (01.01.2018)

Преступление, совершенное в декабре 2017 года, вызвало широкий общественный резонанс в ФРГ. Проситель убежища из Афганистана Абдул Д., согласно официальным документам, был ровесником жертвы, и его должны были судить по нормам уголовного права для несовершеннолетних.

Однако отец Мии выразил большие сомнения в фактическом возрасте афганца. Эту тему подхватил ряд политиков, потребовав при необходимости проводить медицинскую проверку возраста у беженцев, въезжающих в Германию.

По заключению экспертизы, проведенной по запросу прокуратуры, Абдулу Д. в момент совершения преступления было как минимум 17,5 лет, а возможно, и 20. Тем не менее, органы юстиции решили судить его как несовершеннолетнего. Прокуратура требовала для убийцы десять лет лишения свободы - максимального наказания, предусмотренного уголовным правом для несовершеннолетних, защита просила семь с половиной лет.

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    Автор: Ирина Филатова


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