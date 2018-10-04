В ФРГ снизилось число ходатайств несовершеннолетних об убежище

В 2017 году прошения об убежище подали около 9 тысяч несовершеннолетних беженцев, говорится в докладе министерства ФРГ по делам семьи. Годом ранее подобных заявок было почти вчетверо больше.
Количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных несовершеннолетними беженцами без сопровождения взрослых, значительно уменьшилось. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщили входящие в группу Redaktionsnetzwerks Deutschland издания со ссылкой на доклад министерства ФРГ по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
В 2017 году только в Германии 9084 несовершеннолетних мигранта подали прошения об убежище. Это на 75 процентов меньше, чем годом ранее - тогда было зарегистрировано почти 36 тысяч подобных заявлений. Большинство подавших ходатайство беженцев - из Афганистана, Сирии, Ирака и Эритреи, отмечают издания.
При этом в 2017 году были вынесены решения по более чем 24 тысячам заявок несовершеннолетних мигрантов без сопровождения. Согласно докладу ведомства, 69,3% афганцев, 97,9% сирийцев, а также 86% иракцев получили защиту.
По данным федерального правительства, в первом полугодии 2017 года на германских границах были остановлены и не допущены на территорию страны 86 несовершеннолетних беженцев. За это же время не было депортировано ни одного не получившего статус беженца несовершеннолетнего. Их репатриацию затрудняет невозможность передать мигрантов в их родных странах родственникам или подходящим учреждениям для временного размещения беженцев - в таких случаях депортация несовершеннолетних мигрантов невозможна, пишут издания.
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