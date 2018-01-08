В ФРГ седьмой год подряд подано наибольшее в ЕС число прошений об убежище

Седьмой год подряд в Германии зарегистрировано самое большое в ЕС число иностранцев, подающих прошение об убежище. В 2018 году этот показатель снизился на 17 процентов, составив немногим более 184 тысяч человек, говорится в годовом отчете, опубликованном в понедельник, 24 июня, Европейским бюро поддержки миграционных процессов (EASO) в Брюсселе.

В общей сложности в прошлом году 664 480 человек подали ходатайства о предоставлении убежища в 28 странах ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне - это на 10 процентов меньше, чем годом ранее. При этом уже третий год подряд наблюдается уменьшения числа просителей убежища. В 2015 году данный показатель достигал почти 1,4 млн человек.

Большинство беженцев - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака

Если рассматривать соотношение числа просителей убежища с численностью населения, то наибольший показатель ходатайств отмечается на Кипре, в Греции и на Мальте. Большинство прошений - в общей сложности более четверти - подают граждане Сирии, Афганистана и Ирака.

Вместе с тем снижения числа ходатайств об убежище не наблюдается в 2019 году. С января по май текущего года зарегистрировано более 290 тысяч заявлений - на 11 процентов выше, чем за первые пять месяцев 2018 года. При этом 7 процентов (около 18400) прошений подали граждане Венесуэлы. Тем самым в Европе в 2019 году южноамериканское государство делит с Афганистаном второе место среди стран исхода беженцев.

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