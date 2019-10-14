 В ФРГ произошла стычка между курдами и турками из-за военной операции Анкары | Новости из Германии о Германии | DW | 15.10.2019

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Германия

В ФРГ произошла стычка между курдами и турками из-за военной операции Анкары

В немецком городе Херне подрались участники акции протеста против военной операции Анкары в Сирии и посетители турецкого кафе. Кафе разгромлено, ранено пять человек.

Турецкое кафе в Херне

Турецкое кафе в Херне

Пять человек, среди них один сотрудник полиции, получили в ночь на вторник, 15 октября, ранения в ходе столкновений между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курдов.

Контекст

Наступление Турции в районе Африна вызвало критику Запада. DW объясняет, что стоит за действиями президента Эрдогана, почему недовольны США и какую роль в проведении операции сыграла Россия. (22.01.2018)

Ситуация в Сирии не делает вторжение законным с точки зрения международного права, считают в МИД ФРГ. Меркель уже призвала Эрдогана прекратить операцию, ссылаясь на риск дестабилизации региона и усиления ИГ. (14.10.2019)

По данным полиции, демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки. Демонстранты разгромили турецкое кафе, разбив окно и находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого по горячим следам не получилось.

Берлин критикует операцию

Официальные власти Германии ставят под сомнение законность военной операции Турции в Сирии. "Мы не можем признать, что текущая ситуация в Сирии узаконивает военное вторжение, направленное на курдские формирования, с точки зрения международного права", - заявил представитель МИД ФРГ. По его словам, Анкаре в своих поступках следует оставаться в рамках необходимых и соразмерных действий.

Берлин особо выделил значимость международного гуманитарного права и защиты мирных жителей. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала немедленно прекратить военную операцию Анкары в Сирии. Она отметила оправданные интересы Турции в области собственной безопасности, однако подчеркнула, что операция грозит дальнейшей дестабилизацией региона и  усилением террористической группировки "Исламское государство".

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