В ФРГ предлагают созвать конференцию доноров для Украины

В преддверии саммита в "нормандском формате" представители немецкой экономики Германии призывают к созыву международной конференции доноров для восстановления пострадавших от войны восточных регионов Украины. "Мы исходим из того, что первоначально требуется срочная финансовая помощь в размере не менее трех миллиардов евро", - заявил в четверг, 5 декабря, председатель Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss) Оливер Хермес (Oliver Hermes). "Восстановление востока Украины - международная задача", - добавил он. Конференцию доноров в следующем году должны организовать Германия и Франция вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фонд должен быть использован в первую очередь для восстановления разрушенной инфраструктуры и гарантии торговых и кредитных операций, добавил Хермес. Руководитель Восточного комитета считает, кроме того, что все районы востока Украины необходимо реинтегрировать в торговые отношения.

Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие главы государств и правительств Украины, России, ФРГ и Франции. Кроме четырехсторонних переговоров" на саммите ожидается первая очная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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