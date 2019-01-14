В ФРГ неонацисты угрожают известному адвокату

Известный франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз (Seda Basay-Yildiz) получила послание с угрозами за подписью неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Как сообщила в понедельник, 14 января, газета Süddeutsche Zeitung, это уже второе подобное послание, начиная с августа 2018 года.

Оба были присланы по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур. В письме, подписанном аббревиатурой "NSU 2.0", фигурировали имена дочери, мужа и родителей юриста. В их адрес высказывались оскорбления и смертельные угрозы.

Сведения о близких адвоката, по-видимому, были почерпнуты из реестра регистрации по месту жительства. "Нечто подобное невозможно узнать из социальных сетей", - уверена юрист.

Седа Басай-Йылдыз представляла интересы жертв "Национал-социалистического подполья" в ходе процесса, который завершился в июле 2018 года.

Вскоре после получения первых угроз адвокат подала заявление в полицию Франкфурта-на-Майне. О том, что следы авторов послания ведут в правоохранительные органы, она узнала лишь "после того, как об этом сообщила пресса".

Подозреваются пять полицейских из Франкфурта-на-Майне, но в полиции Гессена не исключают, что случай может приобрести "гораздо большие масштабы".

Авторы нового послания, в частности, обвиняют юриста в том, что из-за нее пострадали "их коллеги в полиции".

На счету неонацистской группировки NSU - 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений. Суд по этому делу длился 5 лет.

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