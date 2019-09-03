 В ФРГ начинается суд по делу о крупнейшем налоговом скандале в истории страны | Новости из Германии о Германии | DW | 04.09.2019

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Германия

В ФРГ начинается суд по делу о крупнейшем налоговом скандале в истории страны

Дело касается спекуляций с налогом на дивиденды, в результате которых казна лишилась нескольких миллиардов евро. На скамье подсудимых в Бонне - два британских трейдера.

Банкнота 500 евро с нацарапанной надписью Cum-Ex

В рамках расследования крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ суд в Бонне в среду, 4 сентября, впервые начинает рассмотрение дела о мошеннической схеме Cum-Ex - спекуляциях с налогом на дивиденды, в результате которых казна лишилась, по оценкам, нескольких миллиардов долларов.

Контекст

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме. (07.11.2017)

Офшоры, Каймановы острова... Зачем немецким концернам искать счастья и прибылей в экзотических краях, когда под боком налоговый оазис - Нидерланды? Подробнее об этом - в сообщении DW. (05.09.2013)

В поле зрения органов юстиции - более ста подобных случаев мошенничества, однако в Бонне будет рассмотрено лишь одно из них. На скамье подсудимых - британские трейдеры Мартин С. и Николас Д. По данным обвинения, эти лица, спекулируя с налогами на дивиденды, утаили от налоговых органов с период с 2006 по 2011 год почти 440 млн евро. В рамках слушаний дела перед судом предстанут также представители пяти банков.

Оба трейдера дали исчерпывающие признательные показания и надеются на снисхождение. Тем не менее им угрожает срок лишения свободы до 10 лет. Прокуратура обвиняет Мартина С. и Николаса Д. в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в 33 случаях.

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    Автор: Ирина Филатова


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