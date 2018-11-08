 В ФРГ начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами | Новости из Германии о Германии | DW | 08.11.2018

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Германия

В ФРГ начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами

Охранников общежития и сотрудников управляющей компании обвиняют в кражах, избиениях и незаконном лишении свободы.

Судебный процесс в Зигене

Судебный процесс в Зигене

В городе Зиген на западе Германии в четверг, 8 ноября, начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами. 30 охранников и сотрудников компании European Homecare, управлявшей общежитием для беженцев в городке Бурбах, обвиняют в кражах, нанесении телесных повреждений, принуждении и незаконном лишении свободы.

Контекст

С начала осени МВД Саксонии организовало уже два чартерных рейса в Тбилиси, чтобы отправить на родину граждан Грузии, которым было отказано в статусе беженца в Германии. (30.10.2018)

Телеканал WDR сообщил о насильственных действиях частной охраны в лагерях и приютах для беженцев в Северном Рейне - Вестфалии. Глава земельного МВД заявил об уголовном преследовании обидчиков мигрантов. (29.09.2014)

Так, беженцев, нарушавших внутренние правила проживания в общежитии, запирали в так называемые "проблемные комнаты", иногда на несколько дней, где над ними издевались, а иногда и били. Судьи рассмотрят 54 случая, произошедшие с конца 2013-го по сентябрь 2014 годов. Из-за большого внимания к процессу судебные заседания проводятся в конференц-центре.

Среди подсудимых - заместитель начальника центра первичного размещения мигрантов, а также два сотрудника администрации округа Арнсберг в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Последних обвиняют в незаконном лишении свободы в результате бездействия, так как они, по данным следствия, знали об инцидентах, но ничего не предприняли, чтобы прекратить их.

Скандал вызвал политическую дискуссию о стандартах в местах размещения мигрантов. Власти еще в 2014 году разорвали контракт с управляющей компанией и стали проводить регулярные проверки в подобных общежитиях.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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