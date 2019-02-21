 В ФРГ зафиксирован рекордный профицит общественных бюджетов | Новости из Германии о Германии | DW | 22.02.2019

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Германия

В ФРГ зафиксирован рекордный профицит общественных бюджетов

Существенное превышение доходов над расходами в 2018 году достигнуто благодаря увеличению налоговых поступлений, социальных взносов и благоприятной ситуации на рынке труда в Германии.

Купюры евро

В 2018 году в Германии, несмотря на ослабление конъюнктуры, зафиксирован рекордный с момента воссоединения страны профицит общественных бюджетов.

Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 59,2 млрд евро, сообщило в пятницу, 22 февраля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Контекст

Министр труда Германии предлагает повысить пенсии на 447 евро, министр финансов предупреждает о нехватке 25 миллиардов евро. DW раскрывает подоплеку двух нашумевших сообщений. (04.02.2019)

В бундестаге начались дебаты по бюджету страны на 2019 год. Министр финансов надеется, что Германия вновь сможет обойтись без долгов. (11.09.2018)

По итогам прошлого года профицит отмечен на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, местном, а также в кассах обязательного социального страхования.

В целом данный показатель оказался на отметке в 1,7 процента ВВП. Максимальным он был для госказны - 17,9 млрд евро.

Положительная динамика достигнута благодаря увеличению налоговых поступлений, социальных взносов и крайне благоприятной ситуации на рынке труда, поясняют эксперты.

Рост положительного сальдо отмечается уже пятый год подряд. В 2017 году оно составляло 36,6 млрд евро.

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    По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.

  • Октоберфест

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    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

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    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подстветкой, агенты BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз немецких налогоплательщиков информирует общественность о сомнительных проектах политиков. (01.10.2015)  

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