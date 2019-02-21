В ФРГ женщинам облегчили поиски информации об абортах

В Германии беременным женщинам будет легче, чем прежде, найти врача для процедуры аборта. В четверг, 21 февраля, бундестаг утвердил изменения к вызывавшему бурные споры параграфу 219а уголовного кодекса, который запрещал публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности и предусматривал наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Теперь врачам разрешено предоставлять информацию (к примеру, в интернете) о том, что они проводят процедуру аборта, но они должны направлять клиенток за детальной информацией в Федеральную врачебную палату. В то же время медикам запрещается самим публиковать сведения о том, какие методы они используют при прерывании беременности.
Федеральную врачебную палату обязуют вести список врачей, больниц и клиник к которым можно обратиться за консультацией, а также методов, которые они используют. Этот список должен публиковаться в интернете и обновляться ежемесячно.
Это нововведение, которое стало компромиссом между партиями, входящими в правительственную коалицию, вызвало критику, в частности, со стороны врачей и некоторых представителей оппозиции.
В ФРГ прерывание беременности является противозаконным, однако при определенных случаях не наказывается: с момента оплодотворения должно пройти не более 12 недель, кроме того, беременная должна пройти консультацию в признанной государством учреждении не менее чем за три дня до операции. По данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь 2018 года в стране было сделано 76 365 абортов, примерно столько же, как и за аналогичный период предыдущего года.
Смотрите также:
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Можно ли беременным пить кофе?
Специалисты Норвежского института общественного здоровья в Осло провели анкетирование почти 60 тысяч женщин на 17, 22 и 30 неделях беременности, Одновременно примерно определялся вес плода. Выяснилось, что одна-две чашки кофе в день означают 20-30 граммов недобора веса младенца. Однако потребление кофе не отражается на продолжительности беременности, то есть не ведет к преждевременным родам.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
"Нулевые" напитки опасны для здоровья
Как влияют на организм напитки с нулевым (Zero) содержанием сахара и калорий? Мнения ученых на этот счет расходятся. Согласно данным исследования, проведенного Колумбийским университетом в США, ежедневное потребление "нулевой" газировки на 48 процентов увеличивает риск возникновения инфаркта или инсульта.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Средний немец выпивает в год ванну алкоголя
Жители Германии выпивают в год, в среднем, по 9,6 литра чистого спирта. Это 325 бутылок пива, 27 бутылок вина, 5 бутылок шампанского и 7 бутылок водки, - целая ванна, наполненная алкоголем. Таковы данные Немецкого центра профилактики и борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. Сейчас в ФРГ работают 1300 организаций, помогающих избавиться от алкоголизма.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Немцы готовы отказаться от мяса
Ради своего здоровья более половины немцев готовы изменить рацион питания и сократить потребление мясных продуктов. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного Обществом по изучению проблем потребления в Нюрнберге. Интересно, что среди сторонников перехода к вегетарианскому или частично вегетарианскому образу жизни куда больше женщин (63,9 процента), нежели мужчин (44,1 процента).
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Препараты для лечения гриппа приносят мало пользы
К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного международной некоммерческой организацией Кокрановское сотрудничество (Cochrane Collaboration). Были проанализированы результаты 20 исследований препарата Tamiflu и 26 исследований, посвященных эффективности средства Relenza с общим количеством пациентов, превысившим 24 тысячи человек.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Какая еда защитит грудного ребенка от аллергий
Ответ на этот вопрос дает, в частности, международное исследование GINI. Один из результатов: во время беременности и кормления грудью сами матери, вопреки прежним рекомендациям, могут спокойно употреблять в пищу любые продукты, которые не вызывают у них самих никаких аллергических реакций, в том числе коровье молоко, изделия из пшеницы, сои, а также орехи и рыбу.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Немцы устали от летнего времени
Почти три четверти жителей Германии (73 процента) считают, что в переходе на летнее время нет необходимости. Таковы ркзультаты опроса, проведенного немецким социологическим институтом Forsa. По данным страховой компании DAK, в прошлом году в первые три рабочих дня после перехода на летнее время число клиентов этой компании, взявших больничный, оказалось на 15 процентов выше, чем в другие дни.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Каждый четвертый немец панически боится зубных врачей
25,8 процента жителей Германии испытывают очень большой страх перед визитом к зубному врачу. Таков главный результат репрезентативного опроса, проведенного по заказу журнала Apotheken Umschau. В опросе приняли участие 2229 мужчин и женщин старше 14 лет. Также почти каждый четвертый из них (23,1 процента) признался, что идет на прием к дантисту только тогда, когда его начинает мучить зубная боль.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Кофе предотвращает сердечно-сосудистые заболевания
Согласно исследованию, проведенному южнокорейским госпиталем Kangbuk Samsung Hospital, регулярное кофепитие - от трех до пяти чашечек в день - способно предотвратить тромбоз сосудов. Под наблюдением врачей долгое время находились более 25000 служащих. У "умеренных кофеманов" (в отличие от тех, кто пил гораздо больше или меньше кофе) признаков сердечно-сосудистых заболеваний практически не было.
-
Можно ли беременным пить кофе, или 10 факторов, влияющих на здоровье
Запрет на курение: последствия для жителей Германии
За 2 года после полного запрета курения в ресторанах, кафе и пабах федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия у 63 процентов из них доходы уменьшились более чем на десять процентов. Зато сейчас в Германии, согласно статистике, курят около 26 процентов населения - так мало, как еще никогда.
Автор: Наталия Королева, Максим Нелюбин, Владимир Фрадкин