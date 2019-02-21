В ФРГ женщинам облегчили поиски информации об абортах

В Германии беременным женщинам будет легче, чем прежде, найти врача для процедуры аборта. В четверг, 21 февраля, бундестаг утвердил изменения к вызывавшему бурные споры параграфу 219а уголовного кодекса, который запрещал публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности и предусматривал наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Теперь врачам разрешено предоставлять информацию (к примеру, в интернете) о том, что они проводят процедуру аборта, но они должны направлять клиенток за детальной информацией в Федеральную врачебную палату. В то же время медикам запрещается самим публиковать сведения о том, какие методы они используют при прерывании беременности.

Федеральную врачебную палату обязуют вести список врачей, больниц и клиник к которым можно обратиться за консультацией, а также методов, которые они используют. Этот список должен публиковаться в интернете и обновляться ежемесячно.

Это нововведение, которое стало компромиссом между партиями, входящими в правительственную коалицию, вызвало критику, в частности, со стороны врачей и некоторых представителей оппозиции.

В ФРГ прерывание беременности является противозаконным, однако при определенных случаях не наказывается: с момента оплодотворения должно пройти не более 12 недель, кроме того, беременная должна пройти консультацию в признанной государством учреждении не менее чем за три дня до операции. По данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь 2018 года в стране было сделано 76 365 абортов, примерно столько же, как и за аналогичный период предыдущего года.

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