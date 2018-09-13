 В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2018

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Германия

В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек

В новом исследовании католическая церковь Германии впервые признала сексуальное насилие со стороны священнослужителей, отмечает газета Die Zeit.

Священник в наручниках

В Германии с 1946 по 2014 год жертвами сексуальных домогательств со стороны священнослужителей католической церкви стали более 3600 человек. Об этом сообщают журнал Der Spiegel и газета Die Zeit в среду, 12 сентября, со ссылкой на находящиеся в их распоряжении результаты исследования, проведенного по поручению Конференции католических епископов.

Контекст

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Группа немецких ученых, научных сотрудников и их помощников на протяжении более четырех лет анализировала документы 27 немецких епархий и проводила интервью. Полный текст исследования на 350 с лишним страницах будет опубликован 25 сентября. Этот документ станет первым случаем, когда католическая церковь ФРГ признала совершение сексуального насилия священнослужителями, отмечает Die Zeit.

Большинство жертв насилия - младше 13 лет

Согласно результатам исследования, большинство из 3677 человек, подвергшихся домогательствам, - несовершеннолетние юноши. Кроме того, более половины всех жертв на момент первого случая домогательств еще не достигли возраста 13 лет. При этом не менее 4,4 процента от общего числа пострадавших столкнулись именно с надругательством, а заявление в правоохранительные органы не было подано более чем в 60 процентов задокументированных случаев.

В действительности цифры могут быть намного выше, подчеркивают издания, так как часть документов утрачена, а некоторые жертвы опасались огласки, отмечают исследователи. В частности, по меньшей мере в двух епископствах документы были фальсифицированы или уничтожены.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск намерен 21-24 февраля 2019 года провести встречу с представителями глав Конференций католических епископов, посвященную сексуальным домогательствам в церкви. 

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    Автор: Никита Баталов


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Ссылки в интернете

Der Spiegel: В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек

Die Zeit: В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек

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