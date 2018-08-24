В ФРГ готовят закон, запрещающий скрывать лицо в суде

Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария в начале недели направят в бундесрат законопроект, запрещающий скрывать лицо в суде. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщает агентство dpa со ссылкой на копию этого документа, который находится в его распоряжении.

"Сокрытие лица несовместимо с установлением истины и потому должно быть табу в суде, - заявил в интервью dpa министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach). - Без мимики и жестов показания практически бесполезны. Если у свидетеля выступает пот на лбу или его лицо искажает гримаса, то судьи должны иметь возможность учитывать это при оценке показаний".

Законопроект вносится в бундесрат по решению конференции министров юстиции, состоявшейся в июне. В настоящее время в Германии нет тотального запрета на сокрытие лица в ходе судебного заседания. Судьи выносят соответствующие запреты лишь в отдельных случаях.

Запрет будет распространяться также на маски, балаклавы и мотоциклетные шлемы и действовать в отношении всех участников судебного процесса. Исключения предусмотрены лишь для участников процесса, находящихся под особенно сильной угрозой, а также для жертв атак с применением кислоты. Законопроект будет рассмотрен на первом заседании бундесрата после летних каникул 21 сентября.

Смотрите также:

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Парик как головной убор Для автопортрета "Covered" 2009 года Анна Штейншлейгер надела два парика.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы О чем расскажет платок Платок короткий, платок длинный, приколотый булавкой или завязанный на шее. А кроме того чадра или паранджа. У каждого из этих головных уборов и одеяний - свое значение. По ним можно узнать этническую принадлежность и религиозную ориентацию, семейное положение и даже уровень образования их владелицы.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы На службе в церкви - с покрытой головой На этой фотографии Марии Михайловой запечатлена служба в русской православной церкви в Берлине. По православной традиции женщинам полагается заходить в церковь с покрытой головой.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Только для мужа Леора Лаор запечатлела на этой фотографии 2001 года женщин в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме, где живут ультраортодоксальные евреи. По религиозной традиции, после свадьбы волосы жены может видеть только муж. Поэтому женщины покрывают головы платками или париками.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Свобода выбора На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Все они одели головные уборы, и все же, их волосы видны из-под панам и беретов. Религиозная традиция покрывать голову многообразна в ее проявлениях, она оставляет место свободной интерпретации и творческому подходу.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы И на пляже - по всем правилам Плескаться в море, оставаясь верной своим религиозным взглядам? Возможно и это. Мусульманки одеваются для этого в буркини, который оставляет открытым взорам посторонних ровно столько, сколько позволяют религиозные традиции. Автор: Ольга Солонарь

