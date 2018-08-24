 В ФРГ готовят закон, запрещающий скрывать лицо в суде | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2018

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Германия

В ФРГ готовят закон, запрещающий скрывать лицо в суде

Сокрытие лица несовместимо с установлением истины и потому недопустимо, считает министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Петер Бизенбах. Северный Рейн-Вестфалия и Бавария готовят соответствующий законопроект.

Подсудимая в зале суда

Подсудимая в зале суда

Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария в начале недели направят в бундесрат законопроект, запрещающий скрывать лицо в суде. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщает агентство dpa со ссылкой на копию этого документа, который находится в его распоряжении.

"Сокрытие лица несовместимо с установлением истины и потому должно быть табу в суде, - заявил в интервью dpa министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach). - Без мимики и жестов показания практически бесполезны. Если у свидетеля выступает пот на лбу или его лицо искажает гримаса, то судьи должны иметь возможность учитывать это при оценке показаний".

Контекст

Либеральному обществу необходимо и целесообразно провести четкую грань толерантности. И она даст понять: паранджа должна быть запрещена в Германии, считает главный редактор DW Александр Кудашефф. (20.08.2016)

Германии не нужен запрет на паранджу. Ношение этой одежды - только симптом, речь же в большей степени идет о праве женщин на самоопределение, считает Мартин Муно. (20.08.2016)

Законопроект вносится в бундесрат по решению конференции министров юстиции, состоявшейся в июне. В настоящее время в Германии нет тотального запрета на сокрытие лица в ходе судебного заседания. Судьи выносят соответствующие запреты лишь в отдельных случаях.

Запрет будет распространяться также на маски, балаклавы и мотоциклетные шлемы и действовать в отношении всех участников судебного процесса. Исключения предусмотрены лишь для участников процесса, находящихся под особенно сильной угрозой, а также для жертв атак с применением кислоты. Законопроект будет рассмотрен на первом заседании бундесрата после летних каникул 21 сентября.

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