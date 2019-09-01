В ФРГ выросло число людей с правом ношения нелетального оружия

В Германии резко увеличилось число людей, которым выдано право на ношение оружия нелетального действия. Если в 2014 году таких людей было 260 тысяч, то к концу июня 2019 года - уже почти 640 тысяч, сообщила во вторник, 3 сентября, газета Rheinische Post со ссылкой на данные запросов в министерства внутренних дел всех 16 федеральных земель Германии. Только за последние 12 месяцев число обладателей соответствующих разрешений выросло в годовом исчислении на 9 процентов.

Право на оружие нелетального действия разрешает ношение газовых и сигнальных пистолетов, а также пугачей. Для получения соответствующего документа заявитель должен быть совершеннолетним и благополучно пройти проверку в полиции, которая запросит данные из Федеральной центральной базы данных и базы данных прокуратуры.

Так, например, при расчете на одну тысячу жителей в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн выдано 9,6 разрешений на ношение нелетального оружия, в Сааре - 9,2, а в Северном Рейне - Вестфалии - около 9 разрешений.

Страх перед насилием со стороны мигрантов

Профсоюз полиции (GdP) констатировал наличие "латентного чувства неуверенности" среди населения ФРГ. "Как минимум после событий у Кельнского собора в новогоднюю ночь 2015 года все больше людей, очевидно, испытывают неуверенность", - сказал в интервью Rheinische Post председатель GdP Оливер Малков (Oliver Malchow) с оглядкой на тогдашние массовые случаи сексуальных домогательств и нападений беженцев на женщин.

"Проблематичный рост количества разрешений на нелетальное оружие говорит о том, что мы должны работать над тем, чтобы вернуть многим гражданам чувство безопасности", - подчеркнул он, отметив, что первым важным шагом в данном направлении стало бы увеличение полицейского присутствия на улицах.

В целом в Германии в частном владении находится почти 5,4 млн единиц различных видов оружия. Это в среднем 66 на тысячу жителей.

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