В ФРГ впервые запретили антисемитскую группировку "рейхсбюргеров"

В Германии впервые запрещена одна из группировок радикального движения "рейхсбюргеров". Сотрудники полиции утром в четверг, 19 марта, провели обыски в квартирах ведущих членов группировки "Объединенные германские народы и племена" ("Geeinte deutsche Völker und Stämme") и ее подразделения "Оснабрюкский рубеж" ("Osnabrücker Landmark") в 10 федеральных землях. Представитель МВД Стив Альтер (Steve Alter) в этой связи написал в своем микроблоге в Twitter, что "с правым экстремизмом, расизмом и антисемитизмом будут непоколебимо бороться и в кризисные времена".

В заявлении германского МИДа подчеркивается, что члены этой группировки "явно демонстрируют нетерпимость к демократии посредством расизма, антисемитизма и ревизионизма истории". Свое внимание эту группировка в последнее время сосредоточила на Берлине. Она, в частности, предпринимала попытки "взять под контроль" муниципальные органы в районе Целендорф и рьяно добивалась освобождения по УДО отрицателя Холокоста Хорста Малера (Horst Mahler).

"Рейхсбюргеры" и "самоуправленцы"

Так называемые "рейхсбюргеры" и "самоуправленцы" ставят под сомнение легитимность Федеративной республики Германия, подчеркивая, что ФРГ на самом деле не государство, а предприятие. Они не признают немецкие законы и органы власти и решительно противятся государственным предписаниям, прибегая, в том числе, к силе. Некоторые группировки "рейхсбюргеров" считают себя правопреемниками германской империи.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в Германии около 19 тысяч "рейхсбюргеров". Многие из них умеют обращаться с оружием.

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