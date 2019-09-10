В Улан-Удэ жестко разогнали народный сход

В Улан-Удэ во вторник, 10 сентября, правоохранительные органы жестко разогнали начавшийся еще накануне народный сход. В понедельник на площади Советов собрались сторонники шамана Александра Габышева, который пешком идет в Москву "изгонять Путина", позднее к ним присоединились депутат Народного Хурала Баир Цыренов и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, проигравший выборы главы города. Они отказались признать результаты прошедшего 8 сентября голосования, согласно которым победил поддержанный властью кандидат.

Часть протестующих осталась на ночь на площади, во вторник Мархаев провел на ней импровизированную пресс-конференцию, на которой вновь потребовал отмены результатов выборов мэра Улан-Удэ. По данным местного издания "Байкал24", власти начали блокировать интернет в центре города, чтобы помешать видеостримам, которые вели активисты.

Позднее на площади начались столкновения между ОМОНом и активистами, в результате несколько человек получили ранения, а депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько его соратников были задержаны. По данным местных СМИ, сотрудники полиции "топорами разбили стекла в машине", а одному из активистов угрожали по телефону уголовным преследованием, если он подаст заявление об избиении. Местный буддистский духовный лидер Дамба Аюшеев на своей странице Facebook обвинил руководство региона в нежелании начать диалог с протестующими.

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