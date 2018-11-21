 В Украине сразу два кандидата покинули президентскую гонку | Новости из Германии об Украине | DW | 07.03.2019

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Украина

В Украине сразу два кандидата покинули президентскую гонку

О снятии своих кандидатур на выборах президента объявили внефракционные депутаты Верховной рады Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев

Депутат Верховной рады Евгений Мураев

Сразу два кандидата на пост главы украинского государства - внефракционные депутаты Верховной рады Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов - покинули в четверг, 7 марта, президентскую гонку.

Первый из них отказался баллотироваться в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, второй - в пользу экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

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Мураев объяснил свой шаг желанием создания реально мощной "оппозиционной силы, которая сможет отстоять… интересы наших граждан". Он добавил, что его избирательный штаб объединится со штабом Вилкула. "Буду его всячески поддерживать, а сам сосредоточусь на парламентской кампании и экономическом курсе нашего государства", - пояснил Мураев.

"Уверен, Гриценко выйдет во второй тур"

В свою очередь, Дмитрий Добродомов высказал мнение, что необходимо сконцентрировать все силы, чтобы "привести Гриценко к главной должности в стране". "Уверен, что Гриценко выйдет во второй тур", - подчеркнул Добродомов, добавив, что стране необходима единая демократическая партия.

Четверг, 7 марта, - последний день, когда кандидаты могли подать заявление в Центральную избирательную комиссию об отказе баллотироваться на пост президента Украины. До 9 марта ЦИК примет решение по итоговому списку.

Ранее в тот же день стало известно, что в отношении лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и его компании "Студия Квартал 95" заведено уголовное дело об отмывании средств. Возле офиса Зеленского в Киеве была обнаружена аппаратура для прослушивания.

До выборов президента Украины остается чуть более трех недель. Они состоятся 31 марта.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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