В Украине расследуют побег израильского наркобарона во время экстрадиции

Правоохранительные органы Украины и Израиля ведут розыски основателя виртуальной сети сбыта наркотических средств Telegrass Амоса Дова Сильвера, который сбежал от конвоя СБУ в аэропорту Борисполь перед экстрадицией из Украины. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила израильская полиция. В распространенном в тот же день пресс-релизе прокуратуры Киева имя Сильвера не названо, в нем указывается, что накануне по запросу компетентных органов иностранного государства задержанного должны были экстрадировать, однако в аэропорту во время сопровождения СБУ он исчез.

Возбуждено уголовное дело по статье о побеге с места лишения свободы или из-под стражи, проводятся первоочередные следственные действия, сообщили в прокуратуре Киева, отметив, что сбежавший находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте 2019 года.

Ранее суд в Украине отклонил апелляцию Сильвера, имеющего гражданство США и Израиля, и разрешил его экстрадицию в Израиль.

Пока остается неясным, как Сильверу удалось исчезнуть из поля зрения сотрудников украинских правоохранительных органов. Согласно информации израильских СМИ, после решения суда в Украине поспешили подготовить экстрадицию, не согласовав действия с израильскими коллегами. Обвиняемого доставили в аэропорт Борисполь, с него сняли электронный браслет, а после прохождения паспортного контроля он скрылся в районе магазинов дьюти-фри.

Израильский адвокат Сильвера Ури Корев заявил, что не знает, где находится его подзащитный.

Международное расследование

Еще до того, как в марте Амос Дов Сильвер был задержан в Украине, израильская прокуратура обвинила его и еще 26 человек в организации наркотрафика, отмывании денег и других преступлениях. Аресты проводились параллельно в Израиле, Украине, Германии и США.

Следствие проводилось израильскими правоохранительными органами совместно с коллегами из Украины, США, Германии, Румынии, Франции и Нидерландов.

Сильвер в прошлом был активистом по легализации марихуаны, он считается "мозгом" популярной сети Telegrass, которая специализируется на сбыте наркотиков, прежде всего марихуаны, через платформу мессенджера Telegram. По данным обвинения, сеть объединяла более трех тысяч наркодилеров и около 100 тысяч клиентов, объем сбыта составлял миллионы долларов.

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