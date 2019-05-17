В Украине распущена правящая парламентская коалиция

В Украине прекращена деятельность парламентской коалиции "Европейская Украина", объявил на утреннем пленарном заседании в пятницу, 17 мая, председатель Верховной рады Андрей Парубий. Причиной роспуска он назвал выход партии "Народный фронт" из состава альянса.



Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была сформирована 27 ноября 2014 года. В нее вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

Парубий призвал народных депутатов начать консультации по созданию новой коалиции в парламенте. Согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если сформировать ее не удастся, президент страны вправе объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Президент, вероятно, не сможет распустить Раду до очередных выборов

Такая ситуация делает формально невозможным для новоизбранного президента Владимира Зеленского роспуск парламента в ближайший месяц. Фактически же это означает, что роспуск не произойдет до очередных парламентских выборов. Как заявил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня. Крайний же срок формирования коалиции истекает 16 июня.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявил, что Верховная рада и правительство будут работать до очередных парламентских выборов, которые должны состояться в октябре.

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