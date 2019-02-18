 В Украине пройдут учения по предотвращению киберугроз из России | Новости из Германии об Украине | DW | 19.02.2019

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Украина

В Украине пройдут учения по предотвращению киберугроз из России

Россия намерена оказать влияние на выборы украинского президента, заявил секретарь СНБО. Украина проведет учения по противостоянию киберугрозам при поддержке Евросоюза.

Замок на фоне клавиатуры

Украина перед выборами президента проведет учения по предотвращению киберугроз со стороны России. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил во вторник, 19 февраля.

Контекст

Украинцы хотят видеть в политике новые лица и на выборах президента готовы отдать голоса шоумену Владимиру Зеленскому. Но исход гонки сложно предугадать, считает Сергей Руденко. (04.02.2019)

Совет Евросоюза обсудил Украину. Поддержка Киева усиливается, готовятся новые санкции, но у ЕС есть четкие ожидания от украинских властей, в частности в контексте выборов. (18.02.2019)

Настоящая борьба с внешним врагом способна сплотить общество. Но превращение этого врага в пугало позволяет сомневаться в искренности борьбы. Сергей Руденко о том, как в Украине ведут борьбу с "агентами Кремля". (19.01.2019)

По имеющейся у СНБО информации, Россия намерена "задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа". В ходе учений, проводимых при поддержке Евросоюза, "будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы", отметил Турчинов.

Спецслужбы Украины введут круглосуточное дежурство

По словам секретаря СНБО, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины организуют круглосуточное дежурство, "направленное на выявление, предупреждение и пресечение любых несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов ЦИК".

Президентская избирательная кампания в Украине началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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