 В Украине погиб известный народный депутат Дмитрий Тымчук | Новости из Германии об Украине | DW | 19.06.2019

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Украина

В Украине погиб известный народный депутат Дмитрий Тымчук

Координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук был обнаружен застреленным в Киеве. Согласно первоначальной версии, он случайно выстрелил в себя из наградного пистолета.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной рады из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук был найден в среду, 19 июня, застреленным в своей квартире в Киеве. Сначала сообщалось, что Тымчук погиб в результате несчастного случая: якобы чистил наградной пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Такую версию, в частности, обнародовал в соцсетях его коллега по фракции Антон Геращенко.

Контекст

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Украинский военный эксперт о своей версии финансирования сепаратистов на востоке Украины. В интервью DW он рассказал также о том, какой поддержкой пользуются они у населения в Донбассе. (05.06.2014)

Позднее Геращенко отредактировал пост. "Изучаются все возможные версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием", - написал он позднее.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых возможны несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться", - заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев. "В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князав.

Дмитрий Тымчук - выпускник факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, с 2000 по 2012 годы работал в различных структурных подразделениях министерства обороны Украины, в том числе посещал украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово. Широкую известность он получил, освещая события в Крыму и конфликт на востоке Украины. Со 2 марта 2014 года Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление", задача которой - "противодействие российскому информационному влиянию".

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  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

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    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

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    Автор: Игорь Бурдыга


Контекст

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

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