В Украине погиб известный народный депутат Дмитрий Тымчук

Координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной рады из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук был найден в среду, 19 июня, застреленным в своей квартире в Киеве. Сначала сообщалось, что Тымчук погиб в результате несчастного случая: якобы чистил наградной пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Такую версию, в частности, обнародовал в соцсетях его коллега по фракции Антон Геращенко.

Позднее Геращенко отредактировал пост. "Изучаются все возможные версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием", - написал он позднее.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых возможны несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться", - заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев. "В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князав.

Дмитрий Тымчук - выпускник факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, с 2000 по 2012 годы работал в различных структурных подразделениях министерства обороны Украины, в том числе посещал украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово. Широкую известность он получил, освещая события в Крыму и конфликт на востоке Украины. Со 2 марта 2014 года Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление", задача которой - "противодействие российскому информационному влиянию".

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