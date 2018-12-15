 В Украине открылся Объединительный поместный собор | Новости из Германии об Украине | DW | 15.12.2018

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Украина

В Украине открылся Объединительный поместный собор

На соборе будет избран глава автокефальной православной церкви Украины. У новой церкви не будет патриарха, ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский.

Храм Святой Софии в Киеве

Храм Святой Софии в Киеве

В Киеве утром в субботу, 15 декабря, более чем с часовой задержкой начался объединительный поместный собор, на котором будет избран глава новой автокефальной православной церкви Украины (независимой от Московского патриархата) и утвержден ее устав. Заседание собора проходит в закрытом режиме, представители СМИ на него не допущены.

В объединительном соборе принимают участие 192 делегата, которые в два тура изберут главу украинской православной церкви. Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет не выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Из проекта Устава, утвержденного 29 ноября Синодом Вселенского патриархата, следует, что на начальном этапе глава новой украинской церкви получит титул не патриарха, а митрополита Киевского, сообщает издание "Украинская правда".

Равноправие с другими церквами

При этом сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Константинополь предлагает назвать новую церковь Православной церковью в Украине. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год. 

На Софийской площади Киева

На Софийской площади Киева собрались тысячи людей

Контекст

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя. (16.10.2018)

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На площади перед храмом Святой Софии в Киеве, где проходит объединительный собор, собрались тысячи верующих со всех областей Украины. Большинство из них приехали в столицу организованно, автобусами. Многие люди держат иконы и государственные флаги. На площади установлен большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева приняты усиленные меры безопасности.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

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    Автор: Григорий Аросев


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