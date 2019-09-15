В Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста

В селе Богдановка Николаевской области неизвестные осквернили памятник на месте массового убийства 54 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, на месте преступления была оставлена записка, в которой назывались имена президента Украины Владимира Зеленского, бывшего министра транспорта страны Евгения Червоненко и самого Долинского.

Судя по фотографиям, опубликованным Долинским, на монументе было выцарапано и нарисовано сразу несколько свастик. В антисемитской и оскорбительной записке содержится угроза, что разрешение на продажу украинской земли приведет к "Холокосту-2".

В конце августе осквернению подвергся другой мемориал, посвященный массовому убийству евреев в Николаевской области, находящийся в поселке Врадиевка. Тогда на нем тоже появились изображения свастики и оскорбительные надписи.

В Украине обсуждается законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и создании в стране ее рынка. Владимир Зеленский заявлял, что является сторонником открытого рынка земли.

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