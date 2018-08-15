 В Украине одиннадцать заключенных россиян попросили Путина об обмене | Новости из Германии об Украине | DW | 15.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

В Украине одиннадцать заключенных россиян попросили Путина об обмене

Большинство из подавших ходатайства об обмене заключенными граждан РФ входят в так называемый "список 23-х". В Киеве ранее заявляли, что готовы выдать их Москве в обмен на Сенцова.

Акция в Польше за освобожение Олега Сенцова (фото из архива, июнь 2018 года)

Акция в Польше за освобожение Олега Сенцова (фото из архива, июнь 2018 года)

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила граждан РФ, отбывающих заключение в украинских тюрьмах. Одиннадцать из них написали заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных. Об этом омбудсмен сообщила в среду, 15 августа, на своей странице в Facebook.

По ее словам, документы переданы ей в ходе мониторинговых визитов. Обращения будут направлены в МИД Украины, чтобы сотрудники ведомства по каналам дипломатической почты могли доставить их в администрацию президента РФ.

"Список 23-х"

Контекст

К обострившемуся в процессе голодовки заболеванию сердца добавились проблемы с почками и печенью. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. (09.08.2018)

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

Как отметила Денисова, прошения подали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов.

Ранее с соответствующими заявлениями обратились Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Большинство заключенных входят в так называемый "список 23-х". В начале июля его обнародовала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Ирина Геращенко. Киев готов выдать фигурантов списка Москве в обмен на освобождение украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова.  

Смотритетакже:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 27:10
Now live
27:10 мин

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Людмилы Денисовой

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Резолюция Европарламента: кто войдет в список Савченко - Сенцова?  

Приговор Сенцову: откат в сталинские времена?  

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Что осталось в Чернобыльской зоне отчуждения (фотогалерея)  

Комментарий: Ответит ли Путин на военный вызов Трампа?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно