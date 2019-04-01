 В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2019

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Украина

В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента

На обработку всех избирательных бюллетеней Центризбиркому Украины потребовалось четыре дня. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский, занявший первое место, набрал 30,24 процента голосов.

Избиратели на одном из киевских участков для голосования

В Украине подведены официальные итоги первого тура президентских выборов, состоявшихся 31 марта. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней первое место занял шоумен Владимир Зеленский - он набрал 30,24 процента голосов, объявил Центризбирком Украины в четверг, 4 апреля.

На втором месте - действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95 процента избирателей. Третье место заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4 процента), четвертое - основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (11,67 процента).

Контекст

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Предвыборные дебаты

Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Порошенко уже принял предложение Зеленского провести предвыборные дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - цитирует слова Порошенко агентство УНИАН.

Накануне Зеленский заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они состоятся на стадионе "Олимпийский".

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    Автор: Ута Штайнвер


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