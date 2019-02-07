 В Украине запретили гражданам страны-агрессора наблюдать за выборами | Новости из Германии об Украине | DW | 07.02.2019

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Украина

В Украине запретили гражданам страны-агрессора наблюдать за выборами

Основной целью документа, поддержанного большинством депутатов Верховной рады, является минимизация рисков и угроз вмешательства России в выборы всех уровней в Украине.

На избирательном участке в Украине (Фото из архива)

На избирательном участке в Украине (Фото из архива)

Верховная рада Украины в четверг, 7 февраля, большинством голосов поддержала законопроект  "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине". Как сообщается на сайте украинского парламента, за данное решение проголосовали 232 народных депутата.

Контекст

Украинцы хотят видеть в политике новые лица и на выборах президента готовы отдать голоса шоумену Владимиру Зеленскому. Но исход гонки сложно предугадать, считает Сергей Руденко. (04.02.2019)

Петр Порошенко заявил, что поборется за пост президента. Его соратники считают, что он сможет противостоять "коллективному Путину". Но этот сценарий слабый, считает Сергей Руденко. (30.01.2019)

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы. В ОБСЕ обеспокоены этой инициативой. (07.02.2019)

Законом установлено, что официальным наблюдателем на президентских, парламентских и местных выборах не могут быть лица, являющиеся "гражданами (подданными) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", а также лица, предложения по регистрации которых в качестве официального наблюдателя "инициировано или внесено государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

Как заявила автор законопроекта, депутат Верховной рады Украины Ирина Луценко, основной целью документа является минимизация рисков и угроз вмешательства России в выборы всех уровней. Россия признана в Украине государством-агрессором и государством оккупантом, согласно  закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

БДИПЧ ОБСЕ включил россиянок в списки наблюдателей

6 февраля стала известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) передало в МИД Украины на согласование список наблюдательной миссии из 92 кандидатур. Среди них две гражданки России, сообщает агентство "Интерфакс". При этом еще в январе 2019 года глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин официально уведомил БДИПЧ, что МИД не допустит российских наблюдателей на президентские выборы.

Волкер высказался за допуск российских наблюдателей

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что было бы правильно допустить россиян к наблюдению за выборами, но работать они должны исключительно под руководством БДИПЧ ОБСЕ. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

Волкер заявил, что Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах, а неучастие в выборах наблюдателей БДИПЧ может поставить под сомнение их результаты.

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