В Украине в мае снизят цену на газ для населения

Правительство Украины договорилось с "Нафтогазом" о снижении цены на газ для населения. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании в понедельник, 22 апреля. Понижения цены стоит ожидать уже в мае.

"По поручению Кабинета министров Украины "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за за 1000 куб. метров (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении.

Компания "Нафтогаз" 1 ноября 2018 года повысила цены на газ до 8549 гривен за 1000 куб. метров. Это объяснялось договоренностями, достигнутыми с Международным валютным фондом (МВФ). Корректировка цен на газ для потребителей была "критическим условием сотрудничества" с МВФ, отмечал премьер-министр Владимир Гройсман. "Это обязательство Украина взяла на себя еще в 2008 году. Не выполнить его сейчас - вернуться в дефолт и во времена гиперинфляции", - указывал он.

Между тем в марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что российский концерн "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года. В "Газпроме" пока не прокомментировали эту информацию. Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что власти ее страны получили от "Газпром-экспорта" письмо, в котором российский концерн сообщал о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

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