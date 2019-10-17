В Украине будут платить за информацию о коррупции. Кому и сколько?

Верховная рада Украины в четверг, 17 октября, приняла изменения в действующий закон "О предупреждении коррупции". За них проголосовали 252 депутата из фракций "Слуга народа" и "Голос". Большинство депутатов из фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа "За жизнь" не голосовали за документ, в котором, прежде всего, шла речь о обличителях коррупции.

"Правоохранительные органы не могут преодолеть коррупцию самостоятельно. Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту и гарантии для обличителей коррупции, чтобы люди активнее выявляли коррупционные схемы в Украине", - пояснила с трибуны заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат из фракции" Слуга народа" Галина Янченко.

Вознаграждение за информацию о коррупции

Документ предусматривает, что обличителем коррупции может быть любое физическое лицо, сообщившее "о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом", если такая информация стала ему известна "в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной или иной деятельностью" и "при наличии убеждения, что информация является достоверной". Обличитель коррупции сможет пользоваться всеми видами правовой помощи или привлечь адвоката для защиты своих прав и представительства.

Заседание в Верховной раде

В законе указано, что обличитель может получить вознаграждение за информацию о фактах коррупции. Но это лишь в случаях, когда речь идет о коррупционных преступлениях, по которым ущерб, нанесенный государству, в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума, то есть более 10 миллионов гривен. "Это выведет борьбу с коррупцией на новый уровень. Коррупционеры привыкли, что стоит остерегаться правоохранительных органов, но теперь агентом под прикрытием может стать любой гражданин", - заявила Янченко.

Размер вознаграждения составит 10 процентов от размера коррупционного преступления, но при этом не может превышать трех тысяч минимальных зарплат, то есть 12,5 миллиона гривен. Деньги на выплату вознаграждения будут выделять из госбюджета Украины сразу после решения суда, если коррупционное правонарушение подтвердится. Если факт коррупции не подтвердится, то денег обличитель не получит. При этом обличителя нельзя будет осудить за причиненный ущерб из-за ложного сообщения. "Такой шаг важен и оправдан. Это будет мотивировать людей становиться более ответственными и сообщать о фактах коррупции", - отметила Галина Янченко общаясь с журналистами.

За что критикуют закон об обличителях коррупции

Согласно закону, обличители могут сообщать о коррупции анонимно. Для этого будут созданы анонимные "горячие линии". Все сообщения о коррупции будет принимать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Именно эта институция будет предоставлять как юридическую, так и физическую защиту обличителям. Правда, в документе не прописано, как НАПК сможет это делать, ведь агентство не является органом предварительного расследования и не имеет спецподразделений, которые смогут предоставлять физическую защиту обличителям.

Такие нормы закона вызвали шквал критики у депутатов других фракций. В частности, депутаты из фракции "Батькивщина" настаивали на том, что обличителями коррупции должны быть исключительно "люди из системы", которым государство будет оказывать защиту в случае разоблачения коррупции, а не любая бабушка с улицы. "Это закон не о обличителях, а о стукачах", - возмущался народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

По его словам, анонимность, отсутствие требований к обличителю предоставлять источники получения информации и фактическая безответственность за ложное сообщение может привести к повторению ситуации, которая была во времена СССР, когда соседи доносили на соседей.

"Если сообщение анонимное, то лицо, которое его написало, не может считаться обличителем. Обличитель, согласно европейским нормам, - это человек, работающий внутри системы, которая точно знает о совершенном факте коррупции. А у нас сегодня будут открывать уголовные дела и проводить проверки по "анонимкам", - сетовал Власенко, пытаясь через поправки к законопроекту исключить нормы об анонимных сообщениях. Однако у него ничего не получилось. Все его поправки были отклонены. По его убеждению теперь в Украине появится новый вид бизнеса "напиши анонимку на соседа, получи 10 процентов".

Еще одна попытка побороть коррупцию

Во фракции "Слуга народа" считают, что законопроект о защите и вознаграждении обличителей сейчас очень нужен Украине, чтобы стимулировать общество бороться с коррупционными проявлениями. "Другого пути нет. В сталинские времена были такие ящики, куда можно было прийти и бросить сообщение. Думаю, что мы вернемся к этому. Потому что журналисты сейчас делают расследования о коррупции, но это не помогает", - сказал DW заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Принятие закона поддержала антикоррупционная организация Transparency International Ukraine. "Принятие этого закона - первый шаг, без которого в Украине полноценно не заработает институт обличителя. Впрочем, защиты также требуют и обличители в сферах нарушения прав человека, экологии, безопасности продовольствия и тому подобное. Поэтому необходимо расширить дефиницию "обличитель", - отметил юридический советник Transparency International Ukraine Александр Калитенко. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

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