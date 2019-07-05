 В Украине арестован сотрудник оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Украине арестован сотрудник оборонного завода по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По данным следствия, гражданин Украины был завербован ГУ Генштаба российской армии в 2014 году, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Генпрокуратура Украины

В Украине арестован сотрудник одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Мужчина был задержан 3 июля при попытке пересечения границы страны в направлении РФ, сообщила в четверг, 4 июля, Генпрокуратура Украины. У него были изъяты электронные носители информации и мобильные телефоны, на которых содержались данные для передачи представителю российских спецслужб в Воронеже, указывает ведомство.

Контекст

Путин обещал распространить указ о паспортизации жителей Донбасса на всех граждан Украины. Есть ли у Киева способ остановить Москву, и зачем России украинские граждане - в материале DW. (02.05.2019)

Прервав связи с Россией в ВПК, Киев пока не смог полностью заменить российские комплектующие. Западные фирмы, готовые занять эту нишу, отпугивает украинская бюрократия и советские ГОСТы. (22.02.2016)

4 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в госизмене с определением залога в размере 1,7 миллиона гривен.

Шпионаж с 2014 года

Согласно данным следственных органов, в 2014 году гражданин Украины во время пребывания в России был завербован сотрудником Главного управления Генштаба российских вооруженных сил. После этого он за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники украинской армии, которая поступала на ремонт, и другие сведения военного характера.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:31

Военное положение в Украине - реакция Запада

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Генпрокуратуры Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские паспорта для украинцев: к чему ведет "паспортная война" Кремля. DW Новости  

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости  

Военное положение в Украине - реакция Запада  

Реклама

Самые читаемые

Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17  

В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад  

Что нужно знать о российском ЗРК С-400, и зачем он Турции на самом деле  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно