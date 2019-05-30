 В Турции по делу о путче осуждены 17 бывших военачальников | Новости из Германии о Европе | DW | 20.06.2019

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Европа

В Турции по делу о путче осуждены 17 бывших военачальников

Все осужденные, включая экс-командующего ВВС Турции Акина Озтюрка, признаны виновными в попытке свергнуть правительство и в гибели 251 человека в ходе путча. Они приговорены к пожизненным срокам лишения свободы.

Тюрьма Синкан под Анкарой, где проходил судебный процесс

Тюрьма Синкан под Анкарой, где проходил судебный процесс

В Турции через три года после неудачной попытки госпереворота 17 бывших военачальников приговорены к пожизненным срокам лишения свободы. Суд признал их виновными в попытке свергнуть правительство и в гибели 251 человека в ходе путча. Среди приговоренных - бывший командующий ВВС Турции Акин Озтюрк, сообщило информационное агентство Anadolu в четверг, 20 июня. Каждый из фигурантов получил по 141 пожизненному сроку.

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Озтюрк - подозреваемый №2

Правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняет в попытке путча, предпринятой 15 июля 2016 года, исламистского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США. Акин Озтюрк являлся для властей Турции подозреваемым №2. По данным органов юстиции, он возглавлял центр, который координировал действия восставших солдат во время путча. Сам Гюлен категорически отрицает причастность к попытке госпереворота в Турции.

Судебный процесс по делу бывших турецких военачальников начался в 2017 году в тюрьме Синкан вблизи Анкары. Всего перед судом предстали 224 обвиняемых. Это был одних из крупнейших процессов по делу о попытке путча.

После подавления попытки госпереворота власти Турции подвергли суровым репрессиям участников движения Гюлена и оппозиционеров. Десятки тысяч государственных служащих были уволены. По официальным данным, в настоящее время в турецких тюрьмах содержится более 30 тысяч предполагаемых сторонников Гюлена.

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