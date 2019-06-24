В Турции начался суд над бизнесменом и меценатом по делу о протестах 2013 года

В Стамбуле в понедельник, 24 июня, начался судебный процесс по делу борца за гражданские права и мецената Османа Кавалы. Известный предприниматель и еще 15 представителей гражданского общества оказались на скамье подсудимых по обвинению в "попытке свержения правительства" Реджепа Тайипа Эрдогана. Им инкриминируются организация и финансирование при помощи иностранных средств массовых протестных акций в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году.

На первых слушаниях дела Кавала отверг "иррациональные обвинения", изложенные в обвинительном заключении и лишенные, по его словам, всяческих оснований. "Никогда в своей жизни я не выступал за то, чтобы изменить правительство иными методами, чем свободные выборы, - заявил 61-летний бизнесмен, потребовав своего оправдания и освобождения. - В обвинительном заключении нет ни единого доказательства того, что я готовил почву для военного путча".

Выступает за диалог культур

Осман Кавала был задержан в октябре 2017 года в Газиантепе на юге Турции, с ноября того же года он находится в предварительном заключении. Организация турецкого бизнесмена Anadolu Kültür, выступающая за диалог национальных групп, тесно сотрудничает с немецкими учреждениями и организациями, в частности с Гете-Институтом, фондом Mercator и берлинским сенатом.

Кавала также поддерживал контакты с турецким подразделением фонда Open Society американского миллиардера Джерджа Сороса. В ноябре 2018 года турецкий президент Эрдоган заявил, что за Кавалой стоит "знаменитый венгерский еврей Сорос - человек, который рассылает людей по миру, чтобы разделять народы". После этого высказывания Сорос прекратил работу своего фонда в Турции.

Причиной начала демонстраций в июне 2013 года стали планы правительства по застройке стамбульского парка Гези. Впоследствии они переросли в массовые акции протеста против авторитарного правления тогдашнего премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За время демонстраций погибло не менее восьми человек, около 8 тысяч получили ранения.

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