В Турции выдан ордер на арест живущего в ФРГ журналиста Джана Дюндара

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест бывшего главного редактора либеральной турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара, который с 2016 года проживает в Германии. Следствие обвиняет Дюндара в подстрекательстве к общественным беспорядкам в ходе волнений в Турции в 2013 году, сообщает в среду, 5 декабря, агентство Anadolu.

По мнению следователей, Дюндар совместно с известным борцом за права человека Османом Кавалой "организовал и распространил" протесты в Стамбуле. "Конкретные доказательства" якобы свидетельствуют, что Дюндар "создал хаос" и "воодушевил террористов". Среди доказательств называются публикации журналиста в социальных сетях и телефонные разговоры с Кавалой.

Дюндар: "Мы гордимся"

Джан Дюндар отреагировал на сообщение о распоряжении о его аресте в соцсети Twitter. "Мы гордимся", - написал он, добавив хештег, который переводится как "Мы все были в Гези". Причиной волнений в 2013 году стало намерение властей вырубить деревья в стамбульском парке Гези и отдать территорию под постройку торгового центра.

В 2016 году Дюндар был приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за разглашение государственной тайны - в мае 2015 года он, возглавляя редакцию газеты Cumhuriyet, совместно с коллегой Эрдемом Гюлем опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что турецкие спецслужбы доставляли на грузовиках оружие в Сирию. Оба журналиста провели в камере предварительного заключения три месяца, однако были освобождены из-под стражи еще до начала судебного процесса, и Дюндар эмигрировал в Германию

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