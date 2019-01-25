 В турецкой Анталье подвели итоги ударов торнадо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В турецкой Анталье подвели итоги ударов торнадо

Два человека погибли, один числится пропавшим без вести, 12 человек пострадали в результате торнадо, обрушившихся на турецкий курортный город Анталья. Власти страны оценили ущерб в 16 млн евро.

Последствия торнадо в аэропорту Антальи

Последствия торнадо в аэропорту Антальи

Два человека погибли, один числится пропавшим без вести, 12 человек пострадали в результате торнадо, обрушившихся на турецкий курортный город Анталья. Как рассказал в воскресенье, 27 января, губернатор провинции Мунир Каралоглу, кроме того, в аэропорту Антальи повреждены два самолета, полицейский вертолет и два автобуса, перевозившие пассажиров.

Контекст

Ураганы, пронесшиеся над Северной Америкой, унесли жизни 43 человек в ряде штатов США. Власти отдельных штатов ввели режим чрезвычайного положения в связи с разрушениями и непогодой. (28.12.2015)

По данным метеослужбы Турции, за последние пять дней на провинцию Анталья обрушились три торнадо.  Повреждены около 300 зданий. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган оценил ущерб, нанесенный стихией, в 16 млн евро.

Как заявил Каралоглу, на востоке провинции возможны новые торнадо и наводнение.

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:01
Now live
01:01 мин

Мощный торнадо в Италии (07.11.2016)

Контекст

Тайфуны, ураганы и торнадо

Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мощный торнадо в Италии (07.11.2016)  

Страшные разрушения в США в результате торнадо (28.12.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Хакеры опубликовали внутренние документы МВД РФ и Рособоронэкспорта  

ФРГ выделила 12 млн евро жертвам блокады Ленинграда  

Офшоры, санкции и сжиженный газ: почему загорелись танкеры в Керченском проливе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно