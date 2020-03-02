В торговом центре на Филиппинах освободили всех заложников

На Филиппинах захвативший заложников в торговом центре отпустил находившихся в его власти людей. В понедельник, 2 марта, бывший охранник молла в Сан-Хуане близ Манилы сдался полиции после того, как был выполнен ряд его требований. Никто из заложников в ходе длившегося около 10 часов захвата не пострадал.

Главной претензией уволенного сотрудника службы охраны было "неравное обращение" со стороны руководства. В ходе переговоров он добился извинений от нескольких бывших коллег.

Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина захватил в заложники около 30 человек. В ходе захвата один из охранников получил ранения и госпитализирован, сообщила полиция. Сотни посетителей и сотрудников молла были эвакуированы. Заложники - сотрудники торгового центра - находились в одном из офисов. По данным властей, это сотрудники торгового центра.

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